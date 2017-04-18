В новосибирском автобусе появился необычный способ связи с водителем





Необычный способ «связи с водителем»

Житель Новосибирска заметил и сфотографировал в автобусе № 96 клаксон, выполняющий функцию кнопки «связь с водителем».





Как рассказал Павел Никитин, предоставивший в редакцию фотографию клаксона, снимок сделан сегодня днем. «Автобус подъезжал к остановке "Метро «Маршала Покрышкина»", клаксон выглядел вполне рабочим, хотя я не проверял. Про традиционную кнопку "связь с водителем" ничего сказать не могу, не обратил внимание. Но часто в таких автобусах (желтый «китаец») эти кнопки уже выломаны», — поделился наблюдениями новосибирец.





Ранее НГС.НОВОСТИ писали про находчивого водителя автобуса, который оборудовал салон канализационной трубой. Правда областная полиция модернизацию не оценила и выписала водителю штраф.