В новосибирском автобусе появился необычный способ связи с водителем


Необычный способ «связи с водителем»
Необычный способ «связи с водителем»

Житель Новосибирска заметил и сфотографировал в автобусе № 96 клаксон, выполняющий функцию кнопки «связь с водителем».


Как рассказал Павел Никитин, предоставивший в редакцию фотографию клаксона, снимок сделан сегодня днем. «Автобус подъезжал к остановке "Метро «Маршала Покрышкина»", клаксон выглядел вполне рабочим, хотя я не проверял. Про традиционную кнопку "связь с водителем" ничего сказать не могу, не обратил внимание. Но часто в таких автобусах (желтый «китаец») эти кнопки уже выломаны», — поделился наблюдениями новосибирец.


Ранее НГС.НОВОСТИ писали про находчивого водителя автобуса, который оборудовал салон канализационной трубой. Правда областная полиция модернизацию не оценила и выписала водителю штраф.

Анна Наумцева
Фото Павла Никитина

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