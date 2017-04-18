Нашлась пропавшая в Академгородке школьница

Поиски девочки шли сегодня целый день с участием полиции и волонтеров

17-летняя Светлана Лукьянова, которую разыскивали новосибирские волонтеры и полиция в Академгородке, нашлась.







«Девочка найдена, с ней все в порядке. Сейчас она дает объяснения в полиции по поводу своего отсутствия», — сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Маяк».







Напомним, вчера Светлана поссорилась с матерью из-за двойки по истории и ушла из дома. Сначала думали, что школьница отправилась на курсы немецкого в Гёте-центр, но потом она не вернулась домой и на связь не выходила. При этом проявляла активность в социальной сети «ВКонтакте», что давало основания полагать — девочка жива.







Мать предоставила полиции список контактов, источник в правоохранительных органах подтвердил — в первую очередь проверяли знакомых Светланы, у которых она могла заночевать.







За поисками девочки НГС.НОВОСТИ следили в режиме онлайн.

