Нашлась пропавшая в Академгородке школьница

Поиски девочки шли сегодня целый день с участием полиции и волонтеров
Поиски девочки шли сегодня целый день с участием полиции и волонтеров

17-летняя Светлана Лукьянова, которую разыскивали новосибирские волонтеры и полиция в Академгородке, нашлась.


«Девочка найдена, с ней все в порядке. Сейчас она дает объяснения в полиции по поводу своего отсутствия», — сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Маяк».


Напомним, вчера Светлана поссорилась с матерью из-за двойки по истории и ушла из дома. Сначала думали, что школьница отправилась на курсы немецкого в Гёте-центр, но потом она не вернулась домой и на связь не выходила. При этом проявляла активность в социальной сети «ВКонтакте», что давало основания полагать — девочка жива.


Мать предоставила полиции список контактов, источник в правоохранительных органах подтвердил — в первую очередь проверяли знакомых Светланы, у которых она могла заночевать.


За поисками девочки НГС.НОВОСТИ следили в режиме онлайн.

Анна Наумцева
Фото предоставлены поисково-спасательным отрядом «Маяк»

Прочтений: 3343
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (12)12
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено