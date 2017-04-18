Клещи покусали 11 новосибирцев за неделю

Ни одного энцефалитного клеща пока не зарегистрировано
Ни одного энцефалитного клеща пока не зарегистрировано

Роспотребнадзор отчитался о начале сезона клещевого вирусного энцефалита в Новосибирской области — на 14 апреля зарегистрировано 14 укусов клещей.


11 человек обратились за медицинской помощью за минувшую неделю. Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили шесть человек (42,9 % от пострадавших), сообщили в пресс-службе ведомства.


Общее число пострадавших от клещей в этом году пока меньше аналогичного периода прошлого года на 87, 39 %. 


Случаев заболевания клещевыми инфекциями на сегодня не зарегистрировано.


«Для проведения серопрофилактики детям в лечебных учреждениях Новосибирска имеется 2249 доз противоклещевого иммуноглобулина. По районам Новосибирской области имеется 4934 дозы иммуноглобулина. За неделю было привито 17 053 человека, в том числе 6159 детей», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.


О первом клеще читательница НГС.НОВОСТИ сообщила еще в конце февраля. Насекомое принесла собака, гулявшая у теплотрассы.

Анна Наумцева
Фото pixabay.com

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