Подсудимый сбежал из здания суда: полиция дежурит на дорогах

Трансляция обновляется

Сегодня, 18 апреля, подсудимый сбежал из здания Коченевского районного суда в Новосибирской области.





Сбежавший из здания суда мужчина был одет в светлую куртку

«Конвоир подошел к клетке [в зале суда], открыл дверь, чтобы надеть наручники, и двое ломанулись на выход. Одного у дверей скрутили, а второй спокойно ушел», — рассказала в переписке с корреспондентом НГС.НОВОСТИ в соцсети «ВКонтакте» местная жительница со ссылкой на своего мужа, который работает в суде.







По ее словам, сбежавший из суда мужчина был одет в светлую куртку. Всего в момент его побега в клетке было несколько мужчин — они проходят по уголовному делу о краже денег из банкоматов. Суд над ними идет уже несколько месяцев.







Как сообщают очевидцы в социальных сетях, из-за развернувшихся поисков на въезде в Чик со стороны Коченёво дежурят сотрудники полиции и ОМОН.





В пресс-службе Сибирского округа войск нацгвардии РФ подтвердили, что их бойцы работают в районе поселка Чик, но с чем именно связана их работа, не уточнили. До Коченевского районного суда дозвониться пока не удается.





НГС.НОВОСТИ продолжают выяснять подробности происшествия.







16:34

Как подтвердила и.о. председателя Коченевского районного суда Елена Ильченко, сегодня из здания суда сбежал 33-летний подсудимый Дмитрий Попов — один из участников банды, которую обвиняют в кражах. Всего по уголовному делу проходят 4 человека.





«Был побег троих. <...> Когда судебное заседание было окончено и конвой начал выводить их, надевать наручники, они оттолкнули [конвоиров] и попытку к побегу предприняли», — описала ситуацию Елена Ильченко, добавив, что двоих подсудимых конвоирам удалось задержать.