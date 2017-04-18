Подсудимый сбежал из здания суда: полиция дежурит на дорогах
Сегодня, 18 апреля, подсудимый сбежал из здания Коченевского районного суда в Новосибирской области.
«Конвоир подошел к клетке [в зале суда], открыл дверь, чтобы надеть наручники, и двое ломанулись на выход. Одного у дверей скрутили, а второй спокойно ушел», — рассказала в переписке с корреспондентом НГС.НОВОСТИ в соцсети «ВКонтакте» местная жительница со ссылкой на своего мужа, который работает в суде.
По ее словам, сбежавший из суда мужчина был одет в светлую куртку. Всего в момент его побега в клетке было несколько мужчин — они проходят по уголовному делу о краже денег из банкоматов. Суд над ними идет уже несколько месяцев.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, из-за развернувшихся поисков на въезде в Чик со стороны Коченёво дежурят сотрудники полиции и ОМОН.
В пресс-службе Сибирского округа войск нацгвардии РФ подтвердили, что их бойцы работают в районе поселка Чик, но с чем именно связана их работа, не уточнили. До Коченевского районного суда дозвониться пока не удается.
НГС.НОВОСТИ продолжают выяснять подробности происшествия.
Как подтвердила и.о. председателя Коченевского районного суда Елена Ильченко, сегодня из здания суда сбежал 33-летний подсудимый Дмитрий Попов — один из участников банды, которую обвиняют в кражах. Всего по уголовному делу проходят 4 человека.
«Был побег троих. <...> Когда судебное заседание было окончено и конвой начал выводить их, надевать наручники, они оттолкнули [конвоиров] и попытку к побегу предприняли», — описала ситуацию Елена Ильченко, добавив, что двоих подсудимых конвоирам удалось задержать.
Ольга Хмелевская
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