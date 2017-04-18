Новосибирец пообещал школьникам выпускной с Ургантом и Нагиевым и угодил под суд

Михаил Егоров получил 3 года условно



Суд приговорил к условному сроку директора компании «Рыжая собака», который собрал с родителей школьников 700 тыс. руб. на выпускной бал и не провел его.





17 апреля Калининский районный суд приговорил гендиректора красноярского творческого объединения «Рыжая собака» Михаила Егорова к 3 годам условно за присвоение денег (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Кроме того, мужчина должен за 6 месяцев возместить ущерб потерпевшим, рассказали в прокуратуре Калининского района.





Суд установил, что Михаил Егоров с 23 октября 2015 года по 23 июня 2016 года заключил с родителями старшеклассников Новосибирска и области договоры по проведению выпускного вечера «Главный выпускной бал 2016».





Выпускной должен был пройти 24 июня 2016 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр», за организацию праздника родители семи школ заплатили Егорову 709 тыс. руб.







«Егоров приезжал в школы и красочно рассказывал на собраниях родителям, что собирается организовать выпускной бал со знаменитостями: Ургантом, Нагиевым, резидентами Comedy Club,





фейерверками, шведским столом, запуском шаров, конкурсами "Король и королева бала" с именной стипендией 180 тыс. руб., конкурсами для учителей», — рассказали в прокуратуре.







Билеты стоили 10 тыс. руб. для выпускника и 5 тыс. руб. для родителя.







За день до выпускного Егоров встретился с родителями и сказал, что праздник не состоится. Родители предложили другие площадки для проведения вечера, а потом потребовали вернуть деньги — Егоров сказал, что денег у него нет.







На суде мужчина вину не признал. Он пояснил, что не нарушал пункты договора и был готов провести выпускной позже, однако не смог, потому что его задержали полицейские. Кроме того, во время следствия Егоров утверждал, что провести выпускной ему помешали в Экспоцентре и Роспотребнадзоре, однако свидетели на суде это опровергли.







Приговор в законную силу не вступил. В прокуратуре отметили, что Егоров с решением суда не согласился и намерен его обжаловать.







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