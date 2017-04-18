НГТУ стал «опорным» вузом и получит миллионы от государства

Новосибирский государственный технический университет получил статус опорного вуза — государство вложит дополнительные деньги в его развитие.







Всего на победу во втором этапе конкурса претендовали 80 университетов

Сегодня, 18 апреля, Минобрнауки России опубликовало список вузов, которые победили во втором этапе конкурса по созданию опорных университетов. В число победителей вошел Новосибирский государственный технический университет.







Всего эксперты рассмотрели 80 заявок на участие в конкурсе и определили две группы победителей. Это 8 вузов, которые получат федеральные деньги на развитие, и 14 вузов, которые ограничатся финансовой поддержкой из регионов. НГТУ попал в первую группу. В эту же категорию эксперты включили и Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России (Томск). Вторая группа также не обошлась без сибирских вузов: в нее вошли Алтайский госуниверситет и Кемеровский госуниверситет.





Таким образом, теперь в стране насчитывается 33 опорных университета: к 11 действующим добавилось 22 победителя второй конкурсной волны.





«Перед каждым отобранным вузом ставятся амбициозные задачи стать настоящей опорой региону, обеспечивая его необходимыми кадрами и развивая его образовательный и научный потенциал»,





— заявила глава Минобрнауки России Ольга Васильева.







Как поясняет «КоммерсантЪ», выбранные вузы должны в ближайшие три месяца представить в Минобрнауки 5-летнюю программу развития.





«Для ее реализации каждый вуз-победитель получит дополнительную субсидию ежегодно в течение трех лет. В прошлом году ее размер достигал 200 млн руб. Как вузы будут финансироваться в этом году, будет рассчитывать совет программы для каждого университета индивидуально», — пишет издание.





Ранее НГТУ впервые попал в международный рейтинг вузов Round University Ranking, заняв 715-е место из 763.