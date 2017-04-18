НГТУ стал «опорным» вузом и получит миллионы от государства

Новосибирский государственный технический университет получил статус опорного вуза — государство вложит дополнительные деньги в его развитие.


Всего на победу во втором этапе конкурса претендовали 80 университетов
Всего на победу во втором этапе конкурса претендовали 80 университетов

Сегодня, 18 апреля, Минобрнауки России опубликовало список вузов, которые победили во втором этапе конкурса по созданию опорных университетов. В число победителей вошел Новосибирский государственный технический университет.


Всего эксперты рассмотрели 80 заявок на участие в конкурсе и определили две группы победителей. Это 8 вузов, которые получат федеральные деньги на развитие, и 14 вузов, которые ограничатся финансовой поддержкой из регионов. НГТУ попал в первую группу. В эту же категорию эксперты включили и Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России (Томск). Вторая группа также не обошлась без сибирских вузов: в нее вошли Алтайский госуниверситет и Кемеровский госуниверситет.


Таким образом, теперь в стране насчитывается 33 опорных университета: к 11 действующим добавилось 22 победителя второй конкурсной волны.


«Перед каждым отобранным вузом ставятся амбициозные задачи стать настоящей опорой региону, обеспечивая его необходимыми кадрами и развивая его образовательный и научный потенциал», 


— заявила глава Минобрнауки России Ольга Васильева.


Как поясняет «КоммерсантЪ», выбранные вузы должны в ближайшие три месяца представить в Минобрнауки 5-летнюю программу развития.


«Для ее реализации каждый вуз-победитель получит дополнительную субсидию ежегодно в течение трех лет. В прошлом году ее размер достигал 200 млн руб. Как вузы будут финансироваться в этом году, будет рассчитывать совет программы для каждого университета индивидуально», — пишет издание.


Ранее НГТУ впервые попал в международный рейтинг вузов Round University Ranking, заняв 715-е место из 763.

Ольга Хмелевская
Фото Сергея Ляшко

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