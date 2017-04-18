В Новосибирск прилетели рокеры-близнецы из популярной группы 2000-х

Билл и Том Каулитц (второй и третий слева направо) основали группу, когда им было по 12 лет, сейчас музыкантам уже 27
Билл и Том Каулитц (второй и третий слева направо) основали группу, когда им было по 12 лет, сейчас музыкантам уже 27

Сегодня в новосибирский аэропорт «Толмачёво» прилетела немецкая поп-рок-группа Tokio Hotel, которую основали близнецы Билл и Том Каулитц, — после прибытия музыканты заселились в отель Marriott в центре города.


Музыканты Tokio Hotel прилетели в Новосибирск сегодня — их встретили поклонники, специально приехавшие в аэропорт увидеть кумиров. Фанаты последовали за музыкантами до дверей отеля Marriott.


Поклонники встретили любимую группу в «Толмачёво». Фото Кристины Ухваковой
Поклонники встретили любимую группу в «Толмачёво». Фото Кристины Ухваковой


Новосибирский концерт в рамках большого тура Dream Machine, названного в честь последнего альбома группы, состоится 19 апреля во Дворце культуры железнодорожников. Новосибирск — первый российский город в расписании тура, до этого немецкие музыканты посетили столицы европейских стран, а после концерта в ДКЖ продолжат турне по России — поедут в Екатеринбург, Уфу, Москву, Санкт-Петербург и Краснодар.


Билеты на концерт в ДКЖ стоят 4–7 тыс. руб.

Оргкомитет концерта в Новосибирске сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке «ВКонтакте», что сейчас музыканты спят после долгого перелета, а затем, возможно, отправятся на прогулку по городу. В Новосибирск группа приехала уже во 2-й раз — первый концерт они дали здесь в 2015 году.


«Любимую группу вижу второй раз в своей жизни, но ощущается как в первый раз. Я даже описать словами не могу, насколько это волнительно, мозг отключается, ноги подкашиваются, ладони потеют и этот блеск в глазах. Я снова исполнила свою давнюю мечту. Думаю, в этом и заключается счастье. По ребятам было видно, что они очень устали, но все же были приветливы с фанатами», — рассказала НГС.НОВОСТИ поклонница группы Кристина Ухвакова, специально прилетевшая на концерт из Красноярска. 


Tokio Hotel появилась в 2001 году — группу основали два брата-близнеца Билл и Том Каулитц, позже к ним присоединились басист Георг Листинг и ударник Густав Шефер. На момент создания группы участникам было от 12 до 14 лет. Альбом «Zimmer 483» стал дважды платиновым в России и Германии.


Легендарные зарубежные рок-группы периодически выступают в Новосибирске. Осенью сюда приезжали The Prodigy и Poets of the Fall.

Мария Морсина
Фото tokiohotel.com (1), Кристины Ухваковой (2)
Видео Кристины Ухваковой

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