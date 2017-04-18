Областные чиновники решили взять в долг 5 миллиардов

Областному правительству понадобились 5 млрд руб.

Министерство финансов и налоговой политики НСО возьмет в кредит 5 млрд руб. — чиновникам нужны деньги для финансирования бюджетного дефицита и погашения долгов.





Вся сумма разделена на 10 аукционов по 500 млн руб. каждый. Областной минфин планирует привлечь возобновляемые кредитные линии на 3 и 4 года с максимальной ставкой 11,21 % и 11,5 % годовых соответственно.





В аукционной документации отмечается, что «цель предоставления кредита — финансирование дефицита областного бюджета и (или) погашение государственных долговых обязательств Новосибирской области».





По данным областного минфина по состоянию на 1 апреля 2017 года, долг НСО превышает 44,48 млрд руб. Из этой суммы 26,9 млрд руб. — кредиты Федерального министерства финансов и Управления Федерального казначейства по НСО, 15,5 млрд руб. — облигации, еще 2,02 млрд руб. — займы от банков.





В конце прошлого года министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко говорил, что доходы бюджета НСО выросли на 11 %, а вчера минфин НСО назвал крупнейших налогоплательщиков по итогам I квартала 2017 года.