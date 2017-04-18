Жители Пашино: свет отключают весной и осенью уже 10 лет

Жители частного сектора Пашино сталкиваются с отключениями уже около десяти лет

В частный сектор микрорайона Пашино вернулся свет — жители рассказали, что сталкиваются с постоянными отключениями уже около десяти лет.







Свет отключают в среднем раз в 1,5 месяца каждую весну и осень, рассказал НГС.НОВОСТИ председатель уличного комитета завода «Искра» Сергей Кононихин.







По мнению Сергея, причина отключений — плохое состояние ЛЭП 10 кВ на 8-м Магистральном переулке. «ЛЭП строили студенты-стройотрядовцы, с тех пор она не подвергалась ни одному капремонту. На линии множество порывов, скруток», — объясняет мужчина.







По его словам, в прошлом году в некоторых домах сгорела проводка, счетчики и бытовая техника.







Еще одна проблема — это аварийное состояние трансформаторной подстанции № 504. «Около нее протекает ливневая канализация, которая заилена и находится в аварийном состоянии. Когда идут ливни и дожди, ее заливает. Эта подстанция уже трижды взрывалась. Мы просим поднять ее на метр», — говорит Сергей.







Очередное отключение электричества произошло в частном секторе поселка вечером 17 апреля. В АО «РЭС» пояснили, что причиной стало повреждение двух кабельных линий 10кВ.







Люди оставались без света около 20 часов — в домах температура упала ниже 18 градусов, холодильники растаяли, а маленьких детей отправляли по родным и близким.