Жители Пашино: свет отключают весной и осенью уже 10 лет

Жители частного сектора Пашино сталкиваются с отключениями уже около десяти лет 
Жители частного сектора Пашино сталкиваются с отключениями уже около десяти лет 

В частный сектор микрорайона Пашино вернулся свет — жители рассказали, что сталкиваются с постоянными отключениями уже около десяти лет.


Свет отключают в среднем раз в 1,5 месяца каждую весну и осень, рассказал НГС.НОВОСТИ председатель уличного комитета завода «Искра» Сергей Кононихин.


По мнению Сергея, причина отключений — плохое состояние ЛЭП 10 кВ на 8-м Магистральном переулке. «ЛЭП строили студенты-стройотрядовцы, с тех пор она не подвергалась ни одному капремонту. На линии множество порывов, скруток», — объясняет мужчина.


По его словам, в прошлом году в некоторых домах сгорела проводка, счетчики и бытовая техника.


Еще одна проблема — это аварийное состояние трансформаторной подстанции № 504. «Около нее протекает ливневая канализация, которая заилена и находится в аварийном состоянии. Когда идут ливни и дожди, ее заливает. Эта подстанция уже трижды взрывалась. Мы просим поднять ее на метр», — говорит Сергей.


Очередное отключение электричества произошло в частном секторе поселка вечером 17 апреля. В АО «РЭС» пояснили, что причиной стало повреждение двух кабельных линий 10кВ.


Люди оставались без света около 20 часов — в домах температура упала ниже 18 градусов, холодильники растаяли, а маленьких детей отправляли по родным и близким. 

Ольга Власова
Фото pixabay.com

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