Новосибирцы освоили новое «слепое» развлечение из Питера

В Новосибирске появилось новое развлечение — свидания, вечеринки и экскурсии по городу с повязками на глазах.





«Кротики» не видят своих проводников ни до, ни после экскурсии

Новое направление, пришедшее из Санкт-Петербурга, получило название kroting. А любителей этого формата экскурсоводы называют «кротиками».







«Когда экскурсия назначена, "кротик" приходит в определенное место и получает "маячок" от Амели. Амели — это проводник, который будет его сопровождать в течение всей экскурсии и который в общем-то эту экскурсию проводит. Ему говорят закрыть глаза. "Кротик" закрывает, после чего ему надевается повязка. То есть он не видит, кто его ведет, точно так же, как после экскурсии он не видит, кто его вел. Амели исчезает до того, как "кротик" открывает глаза. То есть эта экскурсия не привязана к визуальным ощущениям — только к внутренним ощущениям "кротика"», — рассказала куратор проекта Krot в Новосибирске Пелагея Вдовина.







«Слепые» экскурсии по городу могут быть индивидуальными или парными, в том числе проходить в формате свиданий, где меньше ходьбы и больше взаимодействия между мужчиной и женщиной. Продолжительность индивидуальных экскурсий с проводником варьируется от 2 до 8 часов. Парные свидания или прогулки длятся по 2–3 часа. Кроме того, организаторы устраивают для желающих 3-часовые кротовечеринки с тренингами и играми. Эти мероприятия проходят в замкнутом пространстве, а поучаствовать в них могут одновременно до 10–15 человек, в том числе и абсолютно незнакомых друг с другом.







«Маршруты разрабатываются непосредственно для каждой экскурсии заново. Это связано с тем, что все люди разные и желания у каждого разные», — пояснила Пелагея Вдовина.







По ее словам, первое, чему учится «кротик» во время экскурсий, — это ходить с закрытыми глазами и доверять миру без визуальных образов, воспринимая его через звуки, запахи и ощущения.







«Это проявляется по-разному. Например, "кротик" чувствует запах какой-нибудь свежей выпечки, хотя Амели, будучи с открытыми глазами, не чувствует этого запаха. А в итоге оказывается, что через квартал или через два действительно есть булочная, в которой пекут хлеб», — рассказала Пелагея Вдовина.







По ее словам, проект Krot пришел в Новосибирск в конце 2016 года. Но, несмотря на это, у него уже появились свои поклонники.







Стоимость «слепых» прогулок и вечеринок варьируется в зависимости от их продолжительности и состава участников. Самая дешевая — 2 часовая — индивидуальная экскурсия стоит 1,5 тыс. руб. Стоимость парных экскурсий начинается от 2400 руб. Участие в «слепой» вечеринке обходится примерно в 2 тыс. руб. с человека, сообщила Пелагея Вдовина.







Некоторые «кротики» просят за дополнительную плату включить в экскурсию еду.





Напомним, развлекательные эксперименты с темнотой начали появляться в Новосибирске еще до того, как в город зашел проект Krot. Еще 2015 году НГС.АФИША писала о необычной экскурсии в кромешной тьме бомбоубежища. А в прошлом месяце «слепая» вечеринка с участием 13 человек прошла в новосибирском клубе Be happy — собравшиеся пели и водили хороводы с повязками на глазах.