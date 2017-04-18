В Академгородке ищут молодую блондинку: она ушла на курсы немецкого и пропала

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Девушка пропала вчера в Академгородке
Девушка пропала вчера в Академгородке

Полиция и волонтеры поискового отряда «Маяк» в Новосибирске разыскивают 17-летнюю Светлану Лукьянову, которая вчера ушла из дома на ул. Терешковой в Академгородке и пропала.


«Насколько нам известно, с родителями она не ссорилась. Ушла на курсы по немецкому языку неподалеку от дома, должна была вернуться в 21:00, но перестала выходить на связь», — рассказал Павел Злобин, представитель отряда «Маяк».


По его словам, до этого Светлана Лукьянова из дома не пропадала.


Вчера девушка ушла около 17:30. Была одета в белое пальто с черными полосами посередине и на рукавах, синие джинсы, синий свитер, на голове — коричневая кепка. Рост пропавшей около 173 см, она худощавого телосложения, блондинка. Волосы длиной до плеч, глаза темно-зеленые, носит очки.


Судя по профилю пропавшей в социальной сети «ВКонтакте», она учится в гимназии № 3 и заходила на страницу с мобильного сегодня в 8:23 утра. Тем не менее на связь с родственниками Светлана не выходила, поэтому сейчас волонтеры распространяют ориентировки в социальной сети, а вечером планируют выехать на поиски в Академгородок.


«Просим всех неравнодушных присоединиться к поискам, потому что людей для поисков не хватает», — говорит Павел Злобин.



Источник в правоохранительных органах уточнил, что конфликт с родителями у Светланы все-таки был. «Они поссорились, девушка сама ушла из дома. Информации о том, что она дошла до курсов — нет. Заявление написала ее мать. Оно поступило сегодня ночью», — рассказали в правоохранительных органах.


Тех, кто знает, где находится пропавшая, просят позвонить по телефону 02, 020 (с мобильного), 232-18-69, 232-19-02, 330-02-02 (Дежурная часть ОП № 10 «Советский»).

Анна Наумцева
Фото предоставлено поисковым отрядом «Маяк»

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