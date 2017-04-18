Банда лжеполицейских 10 месяцев грабила наркоторговцев

Полицейские установили, что члены вооруженной группы участвовали в 7 преступлениях
Полицейские установили, что члены вооруженной группы участвовали в 7 преступлениях

Новосибирские полицейские поймали семерых членов банды, притворявшихся полицейскими и нападавших на наркоторговцев.


«Банда действовала на территории Новосибирска около 10 месяцев. Злоумышленники под видом сотрудников правоохранительных органов совершали вооруженные нападения на граждан, в том числе употребляющих наркотические средства, занимающихся их сбытом либо судимых за незаконный оборот наркотиков», — сообщает пресс-служба полиции.


Члены банды нападали на наркоторговцев у них дома и на улице, забирали деньги, а один потерпевший лишился «Тойоты Премио». Вышли на членов банды правоохранители оперативным путем, так как их жертвы в полицию не обращались.


В состав банды входили 7 человек, организовал ее ранее судимый за разбой 26-летний новосибирец. Все члены банды — жители Новосибирска в возрасте от 24 до 58 лет. Подбирал соучастников главарь через своих друзей и ранее судимых знакомых. Роли участников были четко распределены с учетом их личных качеств, возможностей и навыков.


26-летний главарь банды
26-летний главарь банды


Члены банды ездили на двух иномарках, для преступлений использовали газовый пистолет, наручники и поддельное удостоверение сотрудника полиции.


Следователь Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области возбудил уголовное дело по статье бандитизм (ч. 1, 2 ст. 209 УК РФ). Сейчас полицейские установили участие членов вооруженной группы в 7 преступлениях, причиненный ущерб достигает 600 тыс. руб. Расследование уголовного дела продолжается.


Сотрудники новосибирской полиции задерживают уже не первую банду, нападающую на наркоторговцев. Недавно в Новосибирске начался суд над 37-летним главарем банды, которая специализировалась на вооруженных нападениях на наркоторговцев под видом наркоконтроля. Также одна из самых известных группировок — Александра Григорьева (Гриня), осужденного в 2008 году на 14,5 лет. Члены банды Грини «изымали» имущество и ценные вещи наркоторговцев в Искитиме.

Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова (1), предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по НСО (2)

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