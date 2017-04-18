Мэрия подала на банкротство трех новосибирских стройкомпаний





Застройщики задолжали от 2,1 до 2,9 млн руб.

Арбитраж возбудил дела о банкротстве трех застройщиков, задолжавших мэрии Новосибирска в общей сложности около 8 млн руб.







Суд принял к производству иски мэрии к строительным компаниям ООО «Интеграл», ООО «Гарант» и ООО «Солнцеград». Каждый из застройщиков имеет задолженность от 2,1 до 2,9 млн. руб., сообщается на сайте новосибирского арбитража.





Кредитором во всех случаях указана саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления».





Как сообщает РБК, в случае с «Гарантом» речь идет о земельном участке на ул. Полякова. В другом случае городская администрация требует незначительную сумму за аренду участка на ул. Грибоедова. По данным «СПАРК», учредителями компании являются Сергей Орловец и Анатолий Румянцев.





Учредителем ООО «Интеграл» является Игорь Сидоренко. Компания зарегистрирована по ул. Терешковой, 12«а», в верхней зоне Академгородка.





ООО «Солнцеград», по данным «СПАРК», принадлежит Виктору Лучкину. Его полный тезка с таким же ИНН был признан банкротом как физическое лицо еще в 2016 году.







НГС.НОВОСТИ писали, что Лучкину принадлежал застройщик жилого комплекса «Три богатыря» на ул. Гоголя, 205 — ООО «Олимпийский». Пайщики ЖСК «Три богатыря» неоднократно безуспешно пытались возбудить уголовное дело против Виктора Лучкина.







Судебные заседания в отношении «Интеграла» и «Гаранта» состоятся 15 мая, дело «Солнцеграда» суд рассмотрит 11 мая.

