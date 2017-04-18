Программа событий на 9 Мая: откуда стартует «Бессмертный полк» и где будут салюты

Военный парад на пл. Ленина
Военный парад на пл. Ленина

Власти Новосибирска и области объявили программу празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.


Подготовка

Министр региональной политики Игорь Яковлев сообщил, что с 24 апреля на территории области начнется этап всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Власти уже приобрели нужное количество лент, их будут раздавать на разных мероприятиях в городе и области. Основные площадки акции в Новосибирске: 24 и 27 апреля — Первомайский сквер, 8 мая — Театральный сквер, а также монумент Славы.


Мэр Анатолий Локоть рассказал, что концепция празднования 9 Мая в Новосибирске — «Мы этой памятью сильны». «Когда с момента окончания войны прошло более полувека и выросли поколения, для которых события тех лет зачастую лишь небольшой раздел учебника истории, памятники, монументы и наши мероприятия становятся важными хранителями народной памяти о прошедших событиях», — отметил мэр.


8 мая

И.о. министра культуры региона Юрий Зимняков рассказал, что 8 мая в 15:00 в оперном театре пройдет торжественное собрание и концерт, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Контракт министерство культуры заключило с оперным театром 17 апреля. Сейчас разработаны образцы пригласительных открыток и проект баннерного триптиха на здание театра, оформления сцены. Основная концепция концерта: «Все для фронта! Все для победы! Новосибирская область в годы войны».


Проект баннерного триптиха на оперный театр
Проект баннерного триптиха на оперный театр


Также 8 мая на Красном проспекте, 16 откроется галерея работ художника, ветерана войны Вениамина Чабанова. В этот же день в сквере у оперного театра откроется выставка, посвященная 72-й годовщине Победы.


В 17:30 возле библиотеки на пл. Пименова власти запустят фонтанный комплекс. Оттуда же начнется старт традиционного велопробега «Километры Победы» — сотни участников проедут до пл. Ленина.

С 20:00 до 21:00 на пл. Ленина пройдет концерт «Километры Победы».

В 22:00 на монументе Славы пройдет традиционная патриотическая акция «Свеча памяти».


Выставка военной техники на пл. Ленина
Выставка военной техники на пл. Ленина


9 мая

В 10:00 пройдет военный парад, на нем планируется пролет авиационной группы.

Репетиции парада в этом году состоятся 3 мая с 20:00 до 22:00 и 6 мая с 10:00 до 12:00. После этого до 13:00 пройдет репетиция шествия «Бессмертный полк».

В 10:45 от Октябрьской магистрали стартует «Бессмертный полк». Участники шествия во главе с ретротехникой пройдут по Красному проспекту до Дома офицеров. Завершится акция военно-патриотической программой (с 11:00 до 13:00).

С 12:00 до 19:00 в Первомайском сквере будет организована праздничная интерактивная программа. 

В 12:30 торжественный митинг и возложение венков к Вечному огню у монумента Славы.

С 13:30 до 17:30 на Красном проспекте пройдет традиционная 71-я городская легкоатлетическая эстафета памяти А.И. Покрышкина.

В 18:00 на пл. Ленина начнется праздничная программа «Мы этой памятью сильны» и завершится в 22:00 праздничным фейерверком.

Салюты также пройдут на пляже «Наутилус», монументе Славы, стадионе «Локомотив», площадке у ДК «Академия», территории музыкальной школы № 9 на ул. Молодости, 13.


Участники шествия «Бессмертный полк»
Участники шествия «Бессмертный полк»


Губернатор напомнил, что сейчас в области живет 2 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и 20,5 тыс. тружеников тыла. По закону Новосибирской области перед 9 Мая участникам войны разово выплачивают по 5 тыс. руб., деньги уже получили более 1000 ветеранов.


«Работа, которую мы ведем, к этой уважительной дате — Дню Победы — она дорогого стоит. Она сказывается на воспитании подрастающего поколения, на уважении к истории, людям, которые делали эту историю, не важно, в тылу или на фронтах», — заключил Владимир Городецкий.


В праздновании 9 Мая ежегодно принимают участие тысячи новосибирцев. В прошлом году полиция подсчитала, что в мероприятиях поучаствовали около 600 тыс. человек, причем около 250 тыс. человек приняли участие в шествии «Бессмертный полк».

Ксения Евдокимова
Фото Ольги Бурлаковой (1, 3), автора (2), Александра Ощепкова (4)

Прочтений: 7597
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (62)62
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено