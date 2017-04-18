Программа событий на 9 Мая: откуда стартует «Бессмертный полк» и где будут салюты

Военный парад на пл. Ленина

Власти Новосибирска и области объявили программу празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.







Подготовка

Министр региональной политики Игорь Яковлев сообщил, что с 24 апреля на территории области начнется этап всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Власти уже приобрели нужное количество лент, их будут раздавать на разных мероприятиях в городе и области. Основные площадки акции в Новосибирске: 24 и 27 апреля — Первомайский сквер, 8 мая — Театральный сквер, а также монумент Славы.







Мэр Анатолий Локоть рассказал, что концепция празднования 9 Мая в Новосибирске — «Мы этой памятью сильны». «Когда с момента окончания войны прошло более полувека и выросли поколения, для которых события тех лет зачастую лишь небольшой раздел учебника истории, памятники, монументы и наши мероприятия становятся важными хранителями народной памяти о прошедших событиях», — отметил мэр.







8 мая



И.о. министра культуры региона Юрий Зимняков рассказал, что 8 мая в 15:00 в оперном театре пройдет торжественное собрание и концерт, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Контракт министерство культуры заключило с оперным театром 17 апреля. Сейчас разработаны образцы пригласительных открыток и проект баннерного триптиха на здание театра, оформления сцены. Основная концепция концерта: «Все для фронта! Все для победы! Новосибирская область в годы войны».







Проект баннерного триптиха на оперный театр







Также 8 мая на Красном проспекте, 16 откроется галерея работ художника, ветерана войны Вениамина Чабанова. В этот же день в сквере у оперного театра откроется выставка, посвященная 72-й годовщине Победы.







В 17:30 возле библиотеки на пл. Пименова власти запустят фонтанный комплекс. Оттуда же начнется старт традиционного велопробега «Километры Победы» — сотни участников проедут до пл. Ленина.



С 20:00 до 21:00 на пл. Ленина пройдет концерт «Километры Победы».



В 22:00 на монументе Славы пройдет традиционная патриотическая акция «Свеча памяти».







Выставка военной техники на пл. Ленина





9 мая



В 10:00 пройдет военный парад, на нем планируется пролет авиационной группы.



Репетиции парада в этом году состоятся 3 мая с 20:00 до 22:00 и 6 мая с 10:00 до 12:00. После этого до 13:00 пройдет репетиция шествия «Бессмертный полк».



В 10:45 от Октябрьской магистрали стартует «Бессмертный полк». Участники шествия во главе с ретротехникой пройдут по Красному проспекту до Дома офицеров. Завершится акция военно-патриотической программой (с 11:00 до 13:00).



С 12:00 до 19:00 в Первомайском сквере будет организована праздничная интерактивная программа.



В 12:30 торжественный митинг и возложение венков к Вечному огню у монумента Славы.



С 13:30 до 17:30 на Красном проспекте пройдет традиционная 71-я городская легкоатлетическая эстафета памяти А.И. Покрышкина.



В 18:00 на пл. Ленина начнется праздничная программа «Мы этой памятью сильны» и завершится в 22:00 праздничным фейерверком.



Салюты также пройдут на пляже «Наутилус», монументе Славы, стадионе «Локомотив», площадке у ДК «Академия», территории музыкальной школы № 9 на ул. Молодости, 13.







Участники шествия «Бессмертный полк»





Губернатор напомнил, что сейчас в области живет 2 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и 20,5 тыс. тружеников тыла. По закону Новосибирской области перед 9 Мая участникам войны разово выплачивают по 5 тыс. руб., деньги уже получили более 1000 ветеранов.





«Работа, которую мы ведем, к этой уважительной дате — Дню Победы — она дорогого стоит. Она сказывается на воспитании подрастающего поколения, на уважении к истории, людям, которые делали эту историю, не важно, в тылу или на фронтах», — заключил Владимир Городецкий.





В праздновании 9 Мая ежегодно принимают участие тысячи новосибирцев. В прошлом году полиция подсчитала, что в мероприятиях поучаствовали около 600 тыс. человек, причем около 250 тыс. человек приняли участие в шествии «Бессмертный полк».