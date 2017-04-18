Авария в Пашино: из-за холода в домах детей увозят к родственникам

Электроэнергии в десятках домов в Пашино нет с вечера 17 апреля

Сотни домов в Пашино остались без электричества — свет отключили еще вечером 17 апреля.





«Дома у всех на газовых электрозависимых котлах, в домах температура упала ниже 18 градусов , холодильники растаяли, малых детей отправляют по родным и близким», — сообщил НГС.НОВОСТИ житель поселка.











По словам мужчины, электричества нет в 360 домах по 7-му, 8-му, 9-му, 10-му,11-му Магистральным переулкам, на ул. Хвойная, Подлесная, на Подлесном переулке.







На муниципальном портале «Мой Новосибирск» в то же время отмечено, что света нет в 210 домах, время окончания ремонтных работ — 14:00.





В пресс-службе АО «Региональные электрические сети» НГС.НОВОСТИ сообщили, что причиной аварийного отключения в Пашино стало повреждение двух кабельных линий 10кВ. Сейчас на месте работает бригада, которая устраняет поломку.





В «РЭС» отметили, что точную причину повреждения сразу назвать сложно из-за того, что кабель находится под землей.





Одно из последних отключений, когда без света остались тысячи человек, произошло 31 марта. Тогда из-за сильного ветра перебои с электроэнергией наблюдались как в городе, так и по области

