Сбербанку разрешили завладеть «Сибмостом»

Бугринский мост в Новосибирске — один из крупнейших объектов «Сибмоста» в последние годы

Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство Сбербанка о приобретении контрольного пакета крупнейшей мостостроительной организации НСО — АО «Сибмост».





Решение об этом опубликовано в базе документов на официальном сайте ФАС России.





«Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство ПАО "Сбербанк России" о даче согласия на приобретение 51 % голосующих акций АО "Сибмост" и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», — говорится в документе, под которым стоит имя замруководителя ФАС Рачика Петросяна.





В «СПАРК» владельцами «Сибмоста» до сих пор значатся Альберт и Владислав Кошкины (92,46 % и 7,53 % соответственно), а среди «дочек» Сбербанка подрядная организация еще не значится. Арбитражный суд НСО сейчас рассматривает иск о банкротстве «Сибмоста».





Информация о том, что крупнейший госбанк страны может войти в акционерный капитал «Сибмоста», появилась еще в феврале 2017 года — тогда же губернатор НСО Владимир Городецкий называл участие Сбербанка в работе мостостроительной компании практически решенным вопросом.





«Я думаю, что в ситуации с "Сибмостом" действительно предопределены организационные механизмы выхода из ситуации. Сформировался новый пул акционеров — в виде Сбербанка, в виде другой компании, которые будут владельцами большего количества акций, которые будут вкладывать средства в развитие», — говорил губернатор.





Одобрению ходатайства Сбербанка предшествовала смена руководства в «Сибмосте» — в феврале основной владелец и президент подрядной компании Альберт Кошкин оставил свой пост. В марте на его должность пришел министр транспорта и дорожного хозяйства НСО Сергей Титов, ради этой должности уволившийся из областного правительства.