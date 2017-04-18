Сбербанку разрешили завладеть «Сибмостом»

Бугринский мост в Новосибирске — один из крупнейших объектов «Сибмоста» в последние годы
Бугринский мост в Новосибирске — один из крупнейших объектов «Сибмоста» в последние годы

Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство Сбербанка о приобретении контрольного пакета крупнейшей мостостроительной организации НСО — АО «Сибмост».


Решение об этом опубликовано в базе документов на официальном сайте ФАС России.


«Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство ПАО "Сбербанк России" о даче согласия на приобретение 51 % голосующих акций АО "Сибмост" и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», — говорится в документе, под которым стоит имя замруководителя ФАС Рачика Петросяна.


В «СПАРК» владельцами «Сибмоста» до сих пор значатся Альберт и Владислав Кошкины (92,46 % и 7,53 % соответственно), а среди «дочек» Сбербанка подрядная организация еще не значится. Арбитражный суд НСО сейчас рассматривает иск о банкротстве «Сибмоста».


Информация о том, что крупнейший госбанк страны может войти в акционерный капитал «Сибмоста», появилась еще в феврале 2017 года — тогда же губернатор НСО Владимир Городецкий называл участие Сбербанка в работе мостостроительной компании практически решенным вопросом


«Я думаю, что в ситуации с "Сибмостом" действительно предопределены организационные механизмы выхода из ситуации. Сформировался новый пул акционеров — в виде Сбербанка, в виде другой компании, которые будут владельцами большего количества акций, которые будут вкладывать средства в развитие», — говорил губернатор.


Одобрению ходатайства Сбербанка предшествовала смена руководства в «Сибмосте» — в феврале основной владелец и президент подрядной компании Альберт Кошкин оставил свой пост. В марте на его должность пришел министр транспорта и дорожного хозяйства НСО Сергей Титов, ради этой должности уволившийся из областного правительства.

Михаил Руднев
Фото Александра Ощепкова

Прочтений: 4740
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (17)17
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено