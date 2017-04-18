Новосибирцы смогут увидеть пролетающий мимо Земли опасный астероид
В ночь на 20 апреля максимально близко к Земле пролетит астероид 2014 JO25, — его можно будет увидеть в бинокли и телескопы.
«Расстояние от Земли [до астероида] будет 190 млн километров. Он будет пролетать мимо Земли по своей орбите», — рассказала НГС.НОВОСТИ специалист учебно-научного центра «Планетарий» Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ) Виктория Дамм.
По словам Виктории Дамм, визуально астероид будет находиться в созвездии Девы, которое достаточно высоко поднимается над горизонтом. В этом же созвездии находится Юпитер, который можно будет увидеть невооруженным глазом. Чтобы разглядеть астероид, понадобится телескоп или мощный бинокль.
Астероид JO25 был открыт в 2014 году автоматизированным телескопом Маунт-Леммон в рамках обзора неба Catalina Sky Survey. По разным оценкам, его диаметр может составлять от 640 метров до 1,5 километров.
Он пролетит мимо Земли на пути к Солнцу примерно в 02:00 по Москве. Этот астероид входит в каталог PHA — перечень объектов, потенциально опасных для жизни на Земле.
По информации онлайн-обсерватории Slooh, в ночь с 19 на 20 апреля астероид сблизится с нашей планетой на максимально близкое расстояние за последние 400 лет.
Новосибирцы нередко могут наблюдать в телескопы за небесными явлениями. Например, в начале апреля горожане могли увидеть в телескопы противостояние Юпитера и Солнца.
Ольга Власова
Фото Rastan (Essentials/iStock)