Новосибирцы смогут увидеть пролетающий мимо Земли опасный астероид

Астероид можно будет увидеть в бинокли и телескопы
Астероид можно будет увидеть в бинокли и телескопы

В ночь на 20 апреля максимально близко к Земле пролетит астероид 2014 JO25, — его можно будет увидеть в бинокли и телескопы.


«Расстояние от Земли [до астероида] будет 190 млн километров. Он будет пролетать мимо Земли по своей орбите», — рассказала НГС.НОВОСТИ специалист учебно-научного центра «Планетарий» Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ) Виктория Дамм.


По словам Виктории Дамм, визуально астероид будет находиться в созвездии Девы, которое достаточно высоко поднимается над горизонтом. В этом же созвездии находится Юпитер, который можно будет увидеть невооруженным глазом. Чтобы разглядеть астероид, понадобится телескоп или мощный бинокль.


Астероид JO25 был открыт в 2014 году автоматизированным телескопом Маунт-Леммон в рамках обзора неба Catalina Sky Survey. По разным оценкам, его диаметр может составлять от 640 метров до 1,5 километров. 


Он пролетит мимо Земли на пути к Солнцу примерно в 02:00 по Москве. Этот астероид входит в каталог PHA — перечень объектов, потенциально опасных для жизни на Земле.


По информации онлайн-обсерватории Slooh, в ночь с 19 на 20 апреля астероид сблизится с нашей планетой на максимально близкое расстояние за последние 400 лет.


Новосибирцы нередко могут наблюдать в телескопы за небесными явлениями. Например, в начале апреля горожане могли увидеть в телескопы противостояние Юпитера и Солнца.

Ольга Власова
Фото Rastan (Essentials/iStock)

Прочтений: 6471
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (22)22
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено