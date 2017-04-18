ГИБДД назвала законным пасхальный автопробег по Красному проспекту

Госавтоинспекция Новосибирской области объяснила, почему пасхальная автоколонна проехала по центру города на красный свет.


Пасхальная колонна проехала по Красному проспекту с флагами «Христос воскресе»
Пасхальная колонна проехала по Красному проспекту с флагами «Христос воскресе»

Автопробег, попавший на скандальное видео, входил в число тех пасхальных мероприятий, которые Новосибирская митрополия заранее согласовала с ГИБДД. Об этом НГС.НОВОСТИ сегодня сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирской области.


«Там было заявлено 25 автомобилей. Это был молодежный автопробег от собора на ул. Филатова до Вознесенского кафедрального собора. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивали безопасность этого автопробега», — пояснили в отделе пропаганды.


По их данным, прибывшая с левого берега автоколонна проехала по Красному проспекту, развернулась на пл. Калинина и только после этого направилась в сторону Вознесенского кафедрального собора.


В Госавтоинспекции напомнили, что водители обязаны пропустить автоколонну, которую сопровождают машины ГИБДД с включенными маячками и звуковыми сигналами. При этом экипажи ГИБДД имеют право отступать от правил дорожного движения.


В отделе пропаганды отметили, что участники автопробега проехали на красный свет светофора, чтобы не разрывать колонну, начало которой успело проехать на зеленый.


Напомним, после прошедшей Пасхи в Сети появилось видео, на котором автоколонна с флагами «Христос воскресе» едет по Красному проспекту, нарушая правила дорожного движения. Рядом со станцией метро «Гагаринская» колонна проезжает на красный свет светофора. Затем в кадре появляется машина сопровождения, которая встает практически поперек дороги.


Вчера в Госавтоинспекции Новосибирской области корреспонденту НГС.НОВОСТИ посоветовали обратиться за комментарием в областную полицию. В ГУ МВД по НСО в свою очередь вчера заявили, что по этому маршруту никаких автопробегов на это время согласовано не было.



Ольга Хмелевская
Скриншот видео
Видео vk.com/incident_nsk

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