Поезд метро остановился в тоннеле между станциями: в подземке объяснили причину

На Дзержинской линии произошел кратковременный сбой движения поездов
На Дзержинской линии произошел кратковременный сбой движения поездов

В новосибирском метро произошла временная остановка поезда на Дзержинской линии — сотрудники подземки объяснили это неполадками в автоматике. 


По информации очевидцев, сегодня около 9:00 на отрезке «Золотая Нива» — «Березовая роща» поезд шел «со скоростью пешехода» и неожиданно остановился примерно на полминуты между станциями. Также читатели НГС.НОВОСТИ рассказали о том, что интервал движения поездов на Дзержинской линии заметно увеличился. 


«В районе 9:30 на "Березовой роще" в направлении "Сибирской" поезд с пассажирами стоял около 8 минут», — рассказал один из пассажиров.


В новосибирском метрополитене сбой движения объяснили временными неполадками. 


«18 апреля в 09 часов 05 минут на Дзержинской линии новосибирского метрополитена произошел краткосрочный сбой в графике движения поездов, вызванный временными неполадками в работе поездной автоматики, — рассказали в метрополитене. — График движения поездов восстановлен в кратчайшие сроки. На данный момент движение поездов на линиях метрополитена организовано в штатном режиме».


В конце марта пассажиры метро заметили течь на станции метро «Маршала Покрышкина». В метрополитене заверили, что сбой движения никак с этим не связан. 


Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова

Прочтений: 2003
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