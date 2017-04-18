Поезд метро остановился в тоннеле между станциями: в подземке объяснили причину

На Дзержинской линии произошел кратковременный сбой движения поездов

В новосибирском метро произошла временная остановка поезда на Дзержинской линии — сотрудники подземки объяснили это неполадками в автоматике.







По информации очевидцев, сегодня около 9:00 на отрезке «Золотая Нива» — «Березовая роща» поезд шел «со скоростью пешехода» и неожиданно остановился примерно на полминуты между станциями. Также читатели НГС.НОВОСТИ рассказали о том, что интервал движения поездов на Дзержинской линии заметно увеличился.





«В районе 9:30 на "Березовой роще" в направлении "Сибирской" поезд с пассажирами стоял около 8 минут», — рассказал один из пассажиров.







В новосибирском метрополитене сбой движения объяснили временными неполадками.





«18 апреля в 09 часов 05 минут на Дзержинской линии новосибирского метрополитена произошел краткосрочный сбой в графике движения поездов, вызванный временными неполадками в работе поездной автоматики, — рассказали в метрополитене. — График движения поездов восстановлен в кратчайшие сроки. На данный момент движение поездов на линиях метрополитена организовано в штатном режиме».







В конце марта пассажиры метро заметили течь на станции метро «Маршала Покрышкина». В метрополитене заверили, что сбой движения никак с этим не связан.



