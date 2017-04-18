Новосибирцев встревожил плохо закрепленный рекламный щит на Ипподромской
Новосибирцев обеспокоила привязанная за веревки рекламная конструкция на пересечении ул. Ипподромской и ул. Гоголя.
Фотографией щита с НГС.НОВОСТИ поделилась читательница. Она сообщила, что заметила металлическую конструкцию 17 апреля.
«Такое ощущение, что рекламная конструкция рухнула, а потом ее подвязали веревочками и поставили на палочки», — поделилась предположениями женщина.
НГС.НОВОСТИ отправили запрос в мэрию Новосибирска и попросили пояснить, кто отвечает за безопасность этой конструкции.
Ранее горожане жаловались редакции на рекламные щиты, которые повредил сильный ветер 31 марта.
Ольга Власова
Фото читательницы
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