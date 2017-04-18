Новосибирцев встревожил плохо закрепленный рекламный щит на Ипподромской

Щит на ул. Ипподромской
Щит на ул. Ипподромской

Новосибирцев обеспокоила привязанная за веревки рекламная конструкция на пересечении ул. Ипподромской и ул. Гоголя.


Фотографией щита с НГС.НОВОСТИ поделилась читательница. Она сообщила, что заметила металлическую конструкцию 17 апреля. 


Новосибирцев встревожил плохо закрепленный рекламный щит на Ипподромской (фото)


«Такое ощущение, что рекламная конструкция рухнула, а потом ее подвязали веревочками и поставили на палочки», — поделилась предположениями женщина. 


Новосибирцев встревожил плохо закрепленный рекламный щит на Ипподромской (фото)


НГС.НОВОСТИ отправили запрос в мэрию Новосибирска и попросили пояснить, кто отвечает за безопасность этой конструкции. 


Ранее горожане жаловались редакции на рекламные щиты, которые повредил сильный ветер 31 марта.  

Ольга Власова
Фото читательницы 

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