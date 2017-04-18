Из-за отсутствия тротуара девушки шли по дороге и попали под колеса иномарки

Вечером 17 апреля в Заельцовском районе Новосибирска «Фольксваген Поло» сбил двух девушек, которые шли по краю дороги.





Место ДТП

«Водитель отказался от прохождения медосвидетельствования», — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.







ДТП произошло в 21:45 на территории Кропоткинского жилмассива. Как пояснили в Госавтоинспекции, 38-летний водитель «Фольксваген Поло» ехал по ул. Брестской со стороны ул. Кавалерийской к ул. Кропоткина и сбил двух девушек, которые шли по краю проезжей части в том же направлении, что и он. Тротуаров у этой улицы нет, уточнили в группе пропаганды ГИБДД.





В результате ДТП 17-летняя девушка попала в больницу с сотрясением мозга. Вторая, 15-летняя, девочка отделалась ушибами, врачи отпустили ее домой.







Водитель «Фольксваген Поло» пояснил автоинспекторам, что до того как произошло ДТП, он ехал в правом ряду со скоростью 35–40 км/ч. При этом видимость на дороге была плохой из-за дождя.





Место ДТП





Место ДТП





Новосибирцы достаточно часто становятся жертвами ДТП. В начале апреля общественный резонанс вызвала авария возле метро «Золотая Нива», в которой погибла 77-летняя женщина, переходившая дорогу в неположенном месте. Ее сбил полицейский, ехавший на работу. А на прошлой неделе Volvo переломал ноги мужчине, который вышел на дорогу в 30 метрах от пешеходного перехода на ул. Станционной.