На Новосибирской ГЭС начали сбрасывать воду вхолостую

На Новосибирской ГЭС начали сбрасывать воду вхолостую

Новосибирская ГЭС начала холостой сброс воды — это происходит из-за приближающегося паводка. 


Режим холостого сброса воды ввели по решению Верхне-Обского бассейнового водного управления из-за повышения притока воды к створу станции, сообщили в пресс-службе ГЭС.


«Холостой сброс воды через водосливную плотину по итогам 17 апреля составил 354 куб. м/с», — отметили в пресс-службе, добавив, что  расход воды в нижний бьеф для Новосибирской ГЭС увеличен с 2 тыс. куб. м/с до 3 тыс. куб. м/с.


«Повышение расходов нужно для снижения скорости наполнения Новосибирского водохранилища, чтобы поддерживать запас его свободной емкости для приема весеннего половодья»,


 — объяснили на гидроэлектростанции. 


По наблюдениям специалистов, приток воды к створу станции на 16 апреля достиг 2570 куб. м/с. Гидростанция работает в штатном режиме. Здесь закончили все плановые ремонты гидроагрегатов. Сейчас в работе находятся шесть гидроагрегатов (из семи) с суммарной нагрузкой 286 МВт, гидроагрегат № 3 находится на плановой реконструкции с заменой турбины.


«Готовясь к половодью, специалисты ГЭС проверили состояние основного и вспомогательного оборудования, кранового хозяйства, систем измерения уровней верхнего и нижнего бьефов, работу затворов водосливной плотины», — отчитались в пресс-службе. 


Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали, что в Новосибирской области с 10 апреля объявлен режим ЧС из-за угрозы потопа — первая волна половодья ожидается в конце апреля. 

Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова 

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