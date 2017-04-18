На Новосибирской ГЭС начали сбрасывать воду вхолостую

Новосибирская ГЭС начала холостой сброс воды — это происходит из-за приближающегося паводка.







Режим холостого сброса воды ввели по решению Верхне-Обского бассейнового водного управления из-за повышения притока воды к створу станции, сообщили в пресс-службе ГЭС.





«Холостой сброс воды через водосливную плотину по итогам 17 апреля составил 354 куб. м/с», — отметили в пресс-службе, добавив, что расход воды в нижний бьеф для Новосибирской ГЭС увеличен с 2 тыс. куб. м/с до 3 тыс. куб. м/с.





«Повышение расходов нужно для снижения скорости наполнения Новосибирского водохранилища, чтобы поддерживать запас его свободной емкости для приема весеннего половодья»,





— объяснили на гидроэлектростанции.





По наблюдениям специалистов, приток воды к створу станции на 16 апреля достиг 2570 куб. м/с. Гидростанция работает в штатном режиме. Здесь закончили все плановые ремонты гидроагрегатов. Сейчас в работе находятся шесть гидроагрегатов (из семи) с суммарной нагрузкой 286 МВт, гидроагрегат № 3 находится на плановой реконструкции с заменой турбины.





«Готовясь к половодью, специалисты ГЭС проверили состояние основного и вспомогательного оборудования, кранового хозяйства, систем измерения уровней верхнего и нижнего бьефов, работу затворов водосливной плотины», — отчитались в пресс-службе.





Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали, что в Новосибирской области с 10 апреля объявлен режим ЧС из-за угрозы потопа — первая волна половодья ожидается в конце апреля.