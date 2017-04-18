На важном перекресте в Ленинском районе сломался светофор





Светофор не работает уже второй день

На перекрестке ул. Титова и ул. Станиславского сломался светофор — его обещают отремонтировать до обеда.







Об этом редакции НГС.НОВОСТИ сообщил читатель. Мужчина уточнил, что светофор не работает второй день. Сейчас на пл. Станиславского наблюдается пробка.





В СМЭУ Новосибирска (организация, отвечающая за светофоры) пояснили, что знают о проблеме и планируют устранить ее сегодня к обеду.











«Там неисправен кабель, мы занимаемся этим вопросом. Перекресток большой, неисправность серьезная», — сказал диспетчер СМЭУ.





Между тем пробки в Новосибирске по данным на 8:40 достигли 6 баллов. Движение затруднено на многих участках как на левом берегу, так и на правом.







Сервис Яндекс.Пробки сообщил, что, в частности, длина затора на ул. Большевистская сейчас — 4,2 км. Движение практически парализовано от Бугринского моста.





«В пробке можно потерять 47 минут, что на 19 минут больше обычного», — говорится в сообщении сервиса.





С поломками светофоров приходится сталкиваться довольно часто. Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали, как вышел из строя светофор на перекрестке улиц Ватутина и Новогодняя.