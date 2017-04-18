Группировке грабителей-«скалолазов» вынесли приговор

Приговор пока не вступил в законную силу

Суд вынес приговоры троим мужчинам, забиравшимся в офисы через окна и похищавшим деньги из сейфов.







50-летний Владимир Васильев, 52-летний Андрей Кокоев и 46-летний Олег Карпов получили от 5 до 9 лет колонии за разбойные нападения на охранников в административных зданиях.





«Во время суда мужчины вину в совершении преступлений полностью не признали и пояснили, что не совершали преступления», — сообщили в прокуратуре Кировского района Новосибирска.





В надзорном ведомстве ранее сообщали, что правоохранители предъявляли Васильеву, Кокоеву и Карпову обвинение по 13 эпизодам преступлений. Подозреваемым удалось попасть в офисы ОАО «Стройтрест», ЗАО племзавод «Ирмень», ООО «Молочная азбука».





Прокуратура отмечает, что все преступления совершены по одной схеме.





Васильев, занимавшийся скалолазанием, Кокоев и Карпов незаконно проникали через окна верхних этажей зданий в офисы с помощью лестниц и альпинистского снаряжения.





Проникнув в офис, мужчины находили и вскрывали сейфы, забирали деньги и скрывались. Всего подельники похитили 5 млн руб.







Долгое время преступления оставались нераскрытыми, однако позже эксперты установили, что биологические объекты на окурках, оставленных на местах происшествия, оставлены одними и теми же людьми.





В прокуратуре подчеркнули, что во время обыска в жилье Владимира Васильева полицейские обнаружили части огнестрельного оружия.





Кировский районный суд признал Васильева виновным сразу по нескольким статьям и назначил ему путем частичного сложения наказаний 9 лет колонии строгого режима, ограничение свободы сроком на год и штраф в размере 105 тыс. руб. Мужчину обвинили в разбое, грабеже, незаконном хранении оружия и краже.





Олегу Карпову суд также частично сложил наказания и назначил ему 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Карпову также приговором ограничили свободу сроком на год. Его признали виновным также в краже.





Андрея Кокоева приговорили к 8 годам колонии строгого режима без ограничения свободы. Его признали виновным в разбое, грабеже и краже.





Приговор не вступил в законную силу, уточнили в прокуратуре.

