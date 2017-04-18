Стал известен инвестор нового автовокзала на Гусинке

Автовокзал на Красном проспекте будет работать наряду с автостанцией на ГБШ

Компания, связанная с экс-министром и депутатом горсовета, получила право построить автовокзал в районе Гусинобродского шоссе Новосибирска.





Мэрия заключила инвестиционное соглашение с ООО «Авто-сервис» о строительстве автовокзала на ГБШ, пишет газета «КоммерсантЪ».



«В проекте не предполагается бюджетное финансирование, он будет реализован только на наши средства. Ориентировочный объем инвестиций — 120–150 млн руб.», — цитирует издание главу совета директоров компании Андрея Гудовского.



По данным департамента транспорта мэрии,





инвестор начнет работы в июле 2017 года. Общая площадь застройки составит 2,2–2,5 га при плановой загруженности — 3 тыс. пассажиров в сутки.



Предполагается, что объект будет в долевой собственности мэрии и «Авто-сервиса», который является оператором действующего автовокзала. При этом часть мэрии может составить 5 %, но окончательные параметры станут известны после утверждения фактических затрат.





Игорь Кудин уточнил изданию, что пассажиропоток действующего автовокзала в низкий сезон — 4,5–5 тыс. пассажиров в сутки, в высокий — около 8 тыс.





«Он будет действовать наряду с автостанцией на Гусинобродском шоссе, пока не будет найдена площадка для еще одного автовокзального комплекса»,





— приводит «КоммерсантЪ» слова Кудина.



Андрей Гудовский — бывший министр региональной политики Новосибирской области. Кроме того, он долгое время был депутатом горсовета, а также несколько месяцев в 2014 году исполнял обязанности первого вице-мэра Новосибирска.



«Авто-сервис», по данным «СПАРК», принадлежит действующему депутату городского совета Игорю Кудину. Он возглавляет комиссию по городскому хозяйству, курирующую, в том числе, вопросы транспорта и дорожного строительства.



Об интересе компании к проекту сообщалось в 2016 году. В конце 2016 года главный архитектор Новосибирска Виктор Тимонов говорил, что Гудовский представлял несколько вариантов автовокзала на ГБШ, но их отклоняли из-за «непроработанной» пешеходно-транспортной системы.