Власти рассчитали, что новосибирец проживет на 10,5 тысяч в месяц

Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен на уровне 11 233 руб.





В Новосибирской области выросла величина прожиточного минимума, теперь она составляет 10 583 руб.





Сегодня, 17 апреля, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал постановление о величине прожиточного минимума за I квартал 2017 года. Как следует из документа, опубликованного на сайте правительства Новосибирской области, величина прожиточного минимума в расчете на душу населения составила 10 583 руб.







Это на 358 руб. больше по сравнению с IV кварталом 2016 года.







Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен на уровне 11 233 руб. (+364 руб.), для пенсионеров — на уровне 8503 руб. (+257 руб.). Прожиточный минимум для детей повысился на 484 руб. и составил 10 695 руб.







Примечательно, что III и IV кварталах 2016 года прожиточный минимум сокращался. В министерстве труда, занятости и трудовых ресурсов НСО объясняли, что это происходит в основном из-за сезонного снижения цен на овощи и плоды.







Справка: Прожиточный минимум устанавливается один раз в квартал и применяется при расчетах социальных выплат (пособий, минимальных пенсий, стипендий), а также для оценки уровня жизни населения при разработке социальных программ.

