Новосибирец избил знакомого битой ради 200 тысяч

Новосибирец пообещал за вознаграждение помочь кузбассовцу получить кредит в 100 тыс. руб.
Новосибирец пообещал за вознаграждение помочь кузбассовцу получить кредит в 100 тыс. руб.

Полицейские Кемеровской области задержали новосибирца, который похитил своего знакомого и избил битой, требуя «отработать долг».


В отделение полиции «Грамотеино» в Кемеровской области за помощью обратился 24-летний мужчина. Он утверждал, что сбежал из автомобиля злоумышленника, который избил его битой и пытался вывезти в Новосибирск «отрабатывать долг».


Сотрудники кемеровского уголовного розыска нашли и задержали подозреваемого, им оказался 38-летний житель Новосибирска. Полицейские выяснили, что неоднократно судимый житель Кемеровской области не мог получить кредит на 100 тыс. руб., а новосибирец пообещал помочь за вознаграждение.


«Житель Кемеровской области выехал в соседний регион, где "помощник" на протяжении двух недель возил его по различным финансовым организациям, специализирующимся на выдаче микрозаймов, однако везде кузбассовцу отказали из-за плохой кредитной истории. Причем все это время посредник оплачивал своему "клиенту" проживание и питание», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.


После безуспешных попыток получить кредит кузбассовец вернулся домой, ничего не сказав своему знакомому. Однако новосибирец посчитал, что мужчина должен ему заплатить за оказанное «внимание».


Новосибирец приехал в Кемеровскую область, разыскал своего знакомого, посадил в машину, отвез в безлюдное место и избил битой. При этом нападавший потребовал, чтобы кузбассовец «отработал долг» или оформил на себя кредит в 200 тыс. руб. и все деньги передал ему.


«По дороге вымогатель пробил на автомобиле два колеса, чем и воспользовался потерпевший. Он сбежал из машины, позвонил в полицию и сообщил о произошедшем», — рассказали в ГУ МВД.


Сейчас полицейские возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).


Недавно полицейские задержали 33-летнего новосибирца, который с помощью электрошокера вымогал у своего знакомого 3,8 млн руб.

Ксения Евдокимова
Фото Артема Ленца

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