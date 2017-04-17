Молодого бердчанина осудили за видеоролики «ВКонтакте»

Молодого человека осудили на 2 года условно



В Бердске суд приговорил к условному сроку 23-летнего Ивана Епачинцева, разместившего на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видео экстремистского характера.





Молодого человека, который придерживался националистических взглядов, осудили на 2 года условно (по ч. 1 ст. 282 УК РФ).







«Следствием и судом установлено, что с августа 2015 года по май 2016 года Епачинцев размещал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" аудио- и видеофайлы экстремистского характера, а с июля по ноябрь 2016 года оставлял на страницах других пользователей социальной сети комментарии экстремистского содержания», — пояснил старший помощник по взаимодействию со СМИ Следственного управления СКР по НСО Алексей Максименко.







Ранее Максименко уточнял, что на страницу Епанчинцева сотрудники полиции наткнулись во время рейда, направленного на борьбу с экстремизмом.





Вину Епачинцев признал, по его ходатайству уголовное дело суд рассматривал в особом порядке. Приговор в законную силу не вступил.







Это не первый случай, когда бердчанин попадает под суд из-за материалов, размещенных «ВКонтакте». В 2016 году Максим Кормелицкий также стал фигурантом уголовного дела об экстремизме.