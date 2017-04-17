В лофте на Фрунзе покажут эротические картины из кожи, стали и фанеры

Эротическими фотоколлажами Игорь Вечерский занимается около 3 лет, он часто работает под псевдонимом Игорь Вечер
Эротическими фотоколлажами Игорь Вечерский занимается около 3 лет, он часто работает под псевдонимом Игорь Вечер

В офисе компании по продаже премиальной недвижимости Nazarov & Partners на ул. Фрунзе, оформленном под лофт-пространство, открывается выставка эротических коллажей Игоря Вечерского — работы выполнены из необычных материалов, включая фанеру и кожу.


«Сказать, что это настоящий лофт нельзя, но мы попытались в офисном пространстве сделать такой стиль с уклоном в какой-то премиум. <…> По пятницам мы устраиваем онлайн-трансляции: приглашаем какого-нибудь известного приличного гостя, задаем ему вопросы и ведем часовую трансляцию в Facebook», — сообщил директор компании Nazarov & Partners Александр Назаров.


Игорь Вечерский считает, что материал, на которых выполнены работы, несет определенный смысловой заряд
Игорь Вечерский считает, что материал, на которых выполнены работы, несет определенный смысловой заряд


На выставке, которая откроется 18 апреля, будет размещено около 50 эротических коллажей Игоря Вечерского в стиле фэнтези, выполненных на необычных материалах — стали, обожженном дереве, стекле, коже, корабельной фанере и др. Коллажи составлены из фотографий обнаженных моделей с художественной обработкой.


Работы, выполненные на стали, автор относит к фэнтези с элементами техно
Работы, выполненные на стали, автор относит к фэнтези с элементами техно


«Материалы эти по сути — продолжение сюжета. Серия на шлифованной стали — с какими-то механическими элементами, таким техно. Есть серия "Ангел" с такой дьявольщиной, она на обожженном дереве. Огонь и обожженное дерево имеет нечто общее с нашим представлением об аде и подобных вещах. На натуральной коже работы характеризуют некую связь [сюжетов] с животным миром. В общем, там 5 серий, и есть еще одиночные работы», — рассказал фотохудожник Игорь Вечерский.


Помимо эротических серий, на выставке будут представлены и абстрактные работы Игоря Вечерского
Помимо эротических серий, на выставке будут представлены и абстрактные работы Игоря Вечерского


В конце прошлой недели в лофте «Подземка» открылась еще одна выставка эротических фоторабот нескольких фотохудожников «Сибирь. Ню».

Илья Калинин
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