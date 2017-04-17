В лофте на Фрунзе покажут эротические картины из кожи, стали и фанеры
В офисе компании по продаже премиальной недвижимости Nazarov & Partners на ул. Фрунзе, оформленном под лофт-пространство, открывается выставка эротических коллажей Игоря Вечерского — работы выполнены из необычных материалов, включая фанеру и кожу.
«Сказать, что это настоящий лофт нельзя, но мы попытались в офисном пространстве сделать такой стиль с уклоном в какой-то премиум. <…> По пятницам мы устраиваем онлайн-трансляции: приглашаем какого-нибудь известного приличного гостя, задаем ему вопросы и ведем часовую трансляцию в Facebook», — сообщил директор компании Nazarov & Partners Александр Назаров.
На выставке, которая откроется 18 апреля, будет размещено около 50 эротических коллажей Игоря Вечерского в стиле фэнтези, выполненных на необычных материалах — стали, обожженном дереве, стекле, коже, корабельной фанере и др. Коллажи составлены из фотографий обнаженных моделей с художественной обработкой.
«Материалы эти по сути — продолжение сюжета. Серия на шлифованной стали — с какими-то механическими элементами, таким техно. Есть серия "Ангел" с такой дьявольщиной, она на обожженном дереве. Огонь и обожженное дерево имеет нечто общее с нашим представлением об аде и подобных вещах. На натуральной коже работы характеризуют некую связь [сюжетов] с животным миром. В общем, там 5 серий, и есть еще одиночные работы», — рассказал фотохудожник Игорь Вечерский.
В конце прошлой недели в лофте «Подземка» открылась еще одна выставка эротических фоторабот нескольких фотохудожников «Сибирь. Ню».
Илья Калинин
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