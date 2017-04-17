В лофте на Фрунзе покажут эротические картины из кожи, стали и фанеры

Эротическими фотоколлажами Игорь Вечерский занимается около 3 лет, он часто работает под псевдонимом Игорь Вечер

В офисе компании по продаже премиальной недвижимости Nazarov & Partners на ул. Фрунзе, оформленном под лофт-пространство, открывается выставка эротических коллажей Игоря Вечерского — работы выполнены из необычных материалов, включая фанеру и кожу.







«Сказать, что это настоящий лофт нельзя, но мы попытались в офисном пространстве сделать такой стиль с уклоном в какой-то премиум. <…> По пятницам мы устраиваем онлайн-трансляции: приглашаем какого-нибудь известного приличного гостя, задаем ему вопросы и ведем часовую трансляцию в Facebook», — сообщил директор компании Nazarov & Partners Александр Назаров.







Игорь Вечерский считает, что материал, на которых выполнены работы, несет определенный смысловой заряд





На выставке, которая откроется 18 апреля, будет размещено около 50 эротических коллажей Игоря Вечерского в стиле фэнтези, выполненных на необычных материалах — стали, обожженном дереве, стекле, коже, корабельной фанере и др. Коллажи составлены из фотографий обнаженных моделей с художественной обработкой.







Работы, выполненные на стали, автор относит к фэнтези с элементами техно





«Материалы эти по сути — продолжение сюжета. Серия на шлифованной стали — с какими-то механическими элементами, таким техно. Есть серия "Ангел" с такой дьявольщиной, она на обожженном дереве. Огонь и обожженное дерево имеет нечто общее с нашим представлением об аде и подобных вещах. На натуральной коже работы характеризуют некую связь [сюжетов] с животным миром. В общем, там 5 серий, и есть еще одиночные работы», — рассказал фотохудожник Игорь Вечерский.







Помимо эротических серий, на выставке будут представлены и абстрактные работы Игоря Вечерского





В конце прошлой недели в лофте «Подземка» открылась еще одна выставка эротических фоторабот нескольких фотохудожников «Сибирь. Ню».