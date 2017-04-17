Полиция занялась жесткой дракой двух школьниц у ДК Горького
15-летняя школьница попала в больницу после драки со своей ровесницей — в ситуации разбирается полиция.
Инцидент произошел 16 апреля. Полицейским пришло сообщение из больницы о 15-летней девочке, которая обратилась за помощью. В МВД начали проверку и выяснили, что днем ранее около ДК Горького поссорились две девушки. Конфликт перерос в драку, рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
«Инспекторы по делам несовершеннолетних опросили пострадавшую девушку, ее законных представителей. Они написали заявление, попросили разобраться. Сейчас проводится проверка, по ее результатам примут процессуальное решение», — передали в ГУ МВД по НСО.
Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о другой резонансной драке. Тогда в центре Новосибирска молодому человеку выстрелили в голову из травматического пистолета. Пострадавшим оказался юноша 1998 года рождения, который сделал замечание парням, пристававшим в кафе к девушкам.
Осторожно, видео содержит сцены жестокости и насилия:
Ольга Власова
Скриншот и видео vk.com/incident_nsk