Полиция занялась жесткой дракой двух школьниц у ДК Горького

Инспекторы по делам несовершеннолетних опросили пострадавшую в драке 15-летнюю девочку

15-летняя школьница попала в больницу после драки со своей ровесницей — в ситуации разбирается полиция.





Инцидент произошел 16 апреля. Полицейским пришло сообщение из больницы о 15-летней девочке, которая обратилась за помощью. В МВД начали проверку и выяснили, что днем ранее около ДК Горького поссорились две девушки. Конфликт перерос в драку, рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО.





«Инспекторы по делам несовершеннолетних опросили пострадавшую девушку, ее законных представителей. Они написали заявление, попросили разобраться. Сейчас проводится проверка, по ее результатам примут процессуальное решение», — передали в ГУ МВД по НСО.





Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о другой резонансной драке. Тогда в центре Новосибирска молодому человеку выстрелили в голову из травматического пистолета. Пострадавшим оказался юноша 1998 года рождения, который сделал замечание парням, пристававшим в кафе к девушкам.





Осторожно, видео содержит сцены жестокости и насилия:







