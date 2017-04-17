Полиция занялась жесткой дракой двух школьниц у ДК Горького

Инспекторы по делам несовершеннолетних опросили пострадавшую в драке 15-летнюю девочку
Инспекторы по делам несовершеннолетних опросили пострадавшую в драке 15-летнюю девочку

15-летняя школьница попала в больницу после драки со своей ровесницей — в ситуации разбирается полиция.


Инцидент произошел 16 апреля. Полицейским пришло сообщение из больницы о 15-летней девочке, которая обратилась за помощью. В МВД начали проверку и выяснили, что днем ранее около ДК Горького поссорились две девушки. Конфликт перерос в драку, рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО.


«Инспекторы по делам несовершеннолетних опросили пострадавшую девушку, ее законных представителей. Они написали заявление, попросили разобраться. Сейчас проводится проверка, по ее результатам примут процессуальное решение», — передали в ГУ МВД по НСО.


Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о другой резонансной драке. Тогда в центре Новосибирска молодому человеку выстрелили в голову из травматического пистолета. Пострадавшим оказался юноша 1998 года рождения, который сделал замечание парням, пристававшим в кафе к девушкам.


Осторожно, видео содержит сцены жестокости и насилия:



Ольга Власова
Скриншот и видео vk.com/incident_nsk

Прочтений: 17297
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (115)115
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено