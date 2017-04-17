Пасхальная автоколонна промчалась по Красному проспекту на красный свет

В Сети появилось видео, где автоколонна с флагами «Христос воскресе» в сопровождении машины ДПС едет по Красному проспекту в Новосибирске, нарушая правила дорожного движения.


Вчера православные христиане отмечали Пасху. Люди в машинах, которых на видео не меньше пяти, пытались отметить праздник автопробегом в сторону пл. Калинина. Однако, двигаясь по Красному проспекту, рядом со станцией метро «Гагаринская», автоколонна проехала на красный свет светофора. Затем в кадре появляется машина сопровождения, которая встает практически поперек дороги. У автора видео, который разместил ролик в социальной сети «ВКонтакте», все увиденное вызвало недоумение.



В Госавтоинспекции Новосибирской области корреспонденту НГС.НОВОСТИ посоветовали обратиться за комментарием в областную полицию. В ГУ МВД по НСО в свою очередь отметили, что по этому маршруту никаких автопробегов на это время согласовано не было. Это означает, что ни у одного полицейского экипажа не было приказа помогать «свободному проезду» колонны с флагами.


«Если имеет место факт нарушения, мы готовы привлечь виновных к ответственности», — пообещали в полиции.

Анна Наумцева
Видео vk.com/incident_nsk

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