Новосибирцев позвали искать снежного барса в горах Алтая

Добровольцы проверят фотоловушки, в которые мог попасть снежный барс

В Новосибирске объявили набор добровольцев, которые в начале лета отправятся на Алтай в места обитания снежного барса.







«В команду войдут от 8 до 15 человек. Мы будем смотреть, чтобы было поровну и мужчин, и женщин, чтобы была максимальная представленность регионов. Все определит воля случая — жеребьевка. Ждем неравнодушных и ищущих приключений», — рассказал НГС.НОВОСТИ руководитель экспедиции Игорь Паутов.





В этом году экспедиция «По следам снежного барса» будет проходить с 26 мая по 2–3 июня. Ее посвятят памяти сотрудницы Алтайского заповедника Ирины Филус.





«Ирины не стало в 2005 году. Она была прекрасным художником и писала стихи. Активно участвовала в полевых работах и научно-исследовательской деятельности в Алтайском заповеднике, в том числе она находила следы жизнедеятельности снежного барса», — пояснил Игорь.





Руководителем экспедиции будет сотрудник научного отдела Алтайского биосферного заповедника Сергей Спицын. Он расскажет добровольцам, как правильно искать следы ирбиса.





Участники доберутся из Новосибирска до Горно-Алтайска, а затем посетят село Кош-Агач и урочища Богуты и Киндыктыкуль.







Бюджет поездки составит около 15 тыс. руб., отметили организаторы. В эту сумму включены все переезды, питание в лагере, горючее, ночлег на базе отдыха и фотоловушка GPS, которая будет установлена на маршруте. Участники экспедиции в будущем получат памятные фотографии попавших в фотоловушку животных — это могут быть не только ирбисы, но и горные бараны (аргали), а также дикие коты манулы.





Участникам экспедиции нужно иметь необходимую экипировку, предупредили организаторы. Прием заявок закончится в пятницу, 21 апреля.







Добровольцы ездят в Горный Алтай и проверяют фотоловушки на снежного барса уже не первый год. В прошлом году в Новосибирске проходила выставка «Тайная жизнь духа гор», где были представлены фотографии с трех экспедиций, в том числе той, что проходила прошлым летом на хребте Чихачева на юго-востоке Алтайских гор.