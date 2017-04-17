Горожан позвали чистить Новосибирск в особо важных местах

В каждом районе определены площадки и дворы, где будет проходить уборка



Новосибирские власти позвали горожан убрать скверы, парки и Михайловскую набережную.





«21 и 22 апреля стартует первый этап общегородской экологической акции "Мой! Новосибирск". Призываю всех новосибирцев принять в ней активное участие. В этом году особую ответственность на организацию санитарного дня накладывает Год экологии. В каждом районе определены площадки и дворы, где будет проходить уборка территории, эти места отмечены на карте», — сообщил мэр Анатолий Локоть на своей странице в соцсети Facebook.







Начинается акция 22 апреля в 10:00, однако убирать территории от сквера Чаплыгина до городского аэропорта новосибирцев приглашают уже 21 апреля в 14:00. А уборка Михайловской набережной начнется 22 апреля в 14:00.







Правый берег





Левый берег





Все, кто планирует принять участие в уборке, могут выбрать любую территорию и зарегистрироваться по электронной почте depculture54@gmail.com. Если организации города или активные жители хотят убрать другую территорию, можно обратиться на эту же электронную почту, и участок добавят на общую карту.







Список территорий и телефоны кураторов экологической акции





Кроме того, власти определили конкретные дворы, где будет проходить акция. Посмотреть их можно на интерактивной карте 2ГИС.







В список попали больше 170 дворов





Повторить акцию по уборке планируется 20 мая, а начать садить деревья и кустарники — 17 июня.







Наступила весна, и власти взялись за приведение города в порядок. Недавно администрация Калининского района решила разом справиться с 14 стихийными свалками.

