Горожан позвали чистить Новосибирск в особо важных местах

В каждом районе определены площадки и дворы, где будет проходить уборка
В каждом районе определены площадки и дворы, где будет проходить уборка

Новосибирские власти позвали горожан убрать скверы, парки и Михайловскую набережную.


«21 и 22 апреля стартует первый этап общегородской экологической акции "Мой! Новосибирск". Призываю всех новосибирцев принять в ней активное участие. В этом году особую ответственность на организацию санитарного дня накладывает Год экологии. В каждом районе определены площадки и дворы, где будет проходить уборка территории, эти места отмечены на карте», — сообщил мэр Анатолий Локоть на своей странице в соцсети Facebook.


Начинается акция 22 апреля в 10:00, однако убирать территории от сквера Чаплыгина до городского аэропорта новосибирцев приглашают уже 21 апреля в 14:00. А уборка Михайловской набережной начнется 22 апреля в 14:00.


Правый берег
Правый берег


Левый берег
Левый берег


Все, кто планирует принять участие в уборке, могут выбрать любую территорию и зарегистрироваться по электронной почте depculture54@gmail.com. Если организации города или активные жители хотят убрать другую территорию, можно обратиться на эту же электронную почту, и участок добавят на общую карту.


Список территорий и телефоны кураторов экологической акции
Список территорий и телефоны кураторов экологической акции


Кроме того, власти определили конкретные дворы, где будет проходить акция. Посмотреть их можно на интерактивной карте 2ГИС.


В список попали больше 170 дворов
В список попали больше 170 дворов


Повторить акцию по уборке планируется 20 мая, а начать садить деревья и кустарники — 17 июня.


Наступила весна, и власти взялись за приведение города в порядок. Недавно администрация Калининского района решила разом справиться с 14 стихийными свалками.

Ксения Евдокимова
Фото Сергея Ляшко (1), иллюстрации green.novo-sibirsk.ru (2, 3, 4)

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