Под Новосибирском прошел первый официальный чемпионат по необычному виду спорта

Первый официальный чемпионат по дартс прошел в Бердске с 14 по 16 апреля

На выходных в Бердске прошел первый областной чемпионат по игре в дартс — на соревнования приехали спортсмены из соседних регионов.





«Победил в личном зачете Николай Сибирский, ему 44 года, он житель Баганского района Новосибирской области. Второе место занял игрок из Зеленогорска Красноярского края, а третье поделили двое — еще один из Зеленогорска и игрок из города Осинники Кузбасса», — рассказал председатель регионального отделения Федерации дартс России Антон Лещев. Он уточнил, что официальные соревнования в НСО стали возможны благодаря открытому у нас в прошлом году отделению федерации.







Слева направо: Олег Прудников (3-е место, г. Зеленогорск Красноярского края), Евгений Суздалев (3-е место, г. Осинники Кемеровской области), Николай Сибирский (1-е место, с. Баган), Александр Гуща (2-е место, г. Зеленогорск)







В командном зачете первое место заняли игроки из Зеленогорска, второе — из Кемеровской области, а третье — команда из Новосибирской области. Всего в чемпионате участвовало порядка 50 человек из Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской и Иркутской областей и Красноярского края.





Участвовало в первом областном чемпионате по дартс около 50 человек из 6 регионов России





Соревнования проходили по правилам игры «501», когда изначально у играющих по 501 очку и их надо списывать, набирая очки в результате попадания в определенные сектора мишени.







Чемпионат по дартс проходил по правилам игры «501»





Месяц назад НГС.НОВОСТИ писали о прошедшем в Новосибирске еще одном необычном турнире — по игре «Камень-Ножницы-Бумага».