Под Новосибирском прошел первый официальный чемпионат по необычному виду спорта
На выходных в Бердске прошел первый областной чемпионат по игре в дартс — на соревнования приехали спортсмены из соседних регионов.
«Победил в личном зачете Николай Сибирский, ему 44 года, он житель Баганского района Новосибирской области. Второе место занял игрок из Зеленогорска Красноярского края, а третье поделили двое — еще один из Зеленогорска и игрок из города Осинники Кузбасса», — рассказал председатель регионального отделения Федерации дартс России Антон Лещев. Он уточнил, что официальные соревнования в НСО стали возможны благодаря открытому у нас в прошлом году отделению федерации.
В командном зачете первое место заняли игроки из Зеленогорска, второе — из Кемеровской области, а третье — команда из Новосибирской области. Всего в чемпионате участвовало порядка 50 человек из Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской и Иркутской областей и Красноярского края.
Соревнования проходили по правилам игры «501», когда изначально у играющих по 501 очку и их надо списывать, набирая очки в результате попадания в определенные сектора мишени.
Месяц назад НГС.НОВОСТИ писали о прошедшем в Новосибирске еще одном необычном турнире — по игре «Камень-Ножницы-Бумага».
Илья Калинин
Фото предоставлены Антоном Лещевым