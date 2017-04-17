Улицу в центре Новосибирска полностью перекрывают

Новосибирские теплоэнергетики на полторы недели перекроют часть ул. Крылова и Семьи Шамшиных.


Из-за перекрытия ул. Крылова изменятся маршруты общественного транспорта
Из-за перекрытия ул. Крылова изменятся маршруты общественного транспорта

«Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ на магистральной теплотрассе», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


С 18 апреля отрезок ул. Крылова от ул. Семьи Шамшиных до ул. Ольги Жилиной полностью закроется для проезда. Ул. Семьи Шамшиных возле дома № 36 на ул. Крылова при этом сузится на 4,5 метра. Перекрытия продлятся до 27 апреля, пояснили в мэрии.


Часть ул. Крылова полностью закроется на 1,5 недели
Часть ул. Крылова полностью закроется на 1,5 недели


Эти ограничения повлияют на работу общественного транспорта. Пока специалисты не закончат ремонт теплотрассы, автобус № 41 «Ул. Амбулаторная – Юго-Западный жилмассив» и маршрутное такси № 48 «Ул. Татьяны Снежиной – ул. Железнодорожная» будут ходить по временной схеме. При движении из Дзержинского района они уже не будут сворачивать на ул. Крылова, а после ул. Кошурникова поедут сразу прямо — по ул. Гоголя — и по этой магистрали выедут на Красный проспект. По такому же принципу эти автобусы будут ходить и обратно.


На движении маршрутного такси № 11 «Ул. Ляпидевского – Планетарий» ремонт теплотрассы не отразится.


За последний месяц это уже третье перекрытие ул. Крылова из-за работ на теплотрассе.

Ольга Хмелевская
Фото Ивана Рейзвих (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)

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