Названы самые крупные налогоплательщики региона

За I квартал 2017 года в бюджет РФ крупные налогоплательщики НСО внесли 39 млрд 715 млн руб.
За I квартал 2017 года в бюджет РФ крупные налогоплательщики НСО внесли 39 млрд 715 млн руб.

Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области отчиталось о крупных налогоплательщиках за первый квартал 2017 года.


«На территории Новосибирской области за I квартал 2017 года в консолидированный бюджет Российской Федерации (с учетом поступлений от организаций, состоящих на налоговом учете на межрегиональном уровне) мобилизовано администрируемых доходов 39 млрд 715 млн руб.», — сообщает минфин области.


Из них в федеральный бюджет поступило 11 млрд 572 млн руб., в консолидированный бюджет субъекта — 28 млрд 142 млн руб. и в бюджет Новосибирска — 3 млрд 336 млн руб.


Федеральный бюджет

В федеральный бюджет 10 крупнейших налогоплательщиков перечислили 3 млрд 316 млн руб. В числе 10 крупных налогоплательщиков минфин области называет: АО «Сибирский ликеро-водочный завод», АО «Сибирская энергетическая компания», ОАО «Новосибирскнефтегаз», ООО «Компания Холидей», ООО «Рич Фэмили», ОАО «Новосибирскавтодор».


Бюджет Новосибирской области

В бюджет субъекта самые большие деньги поступают от ПАО «Сбербанк России», ООО «Пивоваренная компания Балтика», ОАО «Российские железные дороги», АО «Сибирский ликеро-водочный завод», АО «Пивоварня Москва – Эфес», ПАО «Авиакомпания Сибирь», АО «Новосибирский авиаремонтный завод», АО «Сибирский Антрацит», АО «Сибирская энергетическая компания» и Новосибирского отделения фонда социального страхования РФ. Эти 10 крупнейших налогоплательщиков перечислили в бюджет региона 6 млрд 127 млн руб.


Бюджет Новосибирска

В бюджет города Новосибирска за I квартал 2017 года 10 крупных налогоплательщиков перечислили 326 млн руб. В числе крупнейших налогоплательщиков минфин называет: ФГБУ «Сибирское отделение Российской академии наук», ОАО «Российские железные дороги», ПАО «Авиационная холдинговая компания "Сухой"», ПАО «Сбербанк России», ГУ МВД России по НСО и Новосибирску, Сибирское ГУ Центробанка РФ.


В конце прошлого года министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко говорил, что доходы бюджета НСО выросли на 11 %.

Ксения Евдокимова

Фото pixabay.com

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