Мэрия решила узнать мнение новосибирцев о состоянии дорог

Новосибирцам предложили оценить состояние дорожной инфраструктуры в городе

Мэрия Новосибирска запустила на своем сайте опрос, чтобы выяснить, как жители оценивают сегодняшнее состояние городских дорог.







Власти попросили горожан до 28 апреля ответить на 10 вопросов, которые касаются парковок, развязок, мостов, выделенных полос для общественного транспорта, дорожной разметки, качества дорожного полотна, зимнего содержания магистралей, состояния въездов и выездов из города. За несколько часов с начала голосования на вопросы ответили уже полсотни человек.





В мэрии напомнили, что Новосибирск стал участником федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».











«Наш город стал одним из первых, подавших заявку. Благодаря участию в федеральной программе уже в 2017 году более 1 млрд руб. будет вложено в развитие дорожной инфраструктуры. В плане этого года — ремонт на 20 км дорог и ликвидация 15 мест концентрации ДТП. До 2025 года Новосибирск может рассчитывать на объем финансирования более 9 млрд руб.», — подчеркнули в пресс-центре мэрии.







В начале марта новосибирцы путем голосования на муниципальном портале выбирали места, которые нужно благоустроить в городе. В список тогда попали: Михайловская набережная, парк культуры и отдыха им. Кирова, участок ул. Ленина (от пл. Ленина до пр. Димитрова), Центральный парк, Затулинский дисперсный парк, Заельцовский парк и парк «Бугринская роща».







Чтобы пройти опрос, горожанам нужно зарегистрироваться на муниципальном портале города.







Пишите в комментариях самые проблемные, на ваш взгляд, места дорожной инфраструктуры в городе.

