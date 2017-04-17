Водитель выбросил пьяного пассажира из автобуса: «У нас было право так поступить»

Видео с пассажиром автобуса № 14 выложили в Сеть очевидцы

Водитель выкинул из салона автобуса пьяного пассажира на вокзале Новосибирск-Главный — представители компании-перевозчика уверены, что он поступил правильно.







Видео, на котором мужчина с седыми волосами вышвыривает через заднюю дверь мужчину в темной куртке, появилось вчера в социальной сети «ВКонтакте». Потом автобус уезжает, а мужчина в черном остается лежать на дороге.







По данным очевидцев в соцсети, мужчина в черном был пьян и в не очень чистой одежде. В таком виде он попытался сесть на сиденье, но кондуктор не позволила ему, предложив сесть на пол. В итоге, когда доехали до вокзала, водитель вышвырнул пассажира через заднюю дверь. Видно, что в автобусе есть пассажиры, при этом никто не пытается остановить мужчину.











В диспетчерской перевозчика ООО «Регион-Автоцентр» не стали отрицать, что такой случай был.







«Вы сами понимаете, что пьяный человек может быть неадекватен. Если это общественный транспорт, то вы ведите себя достойно и зайдите туда в надлежащем виде. Я думаю, вам бы тоже было неприятно, если бы кто-то пьяный зашел и начал возмущаться. По этой причине, я думаю, право за нами было так поступить», — сказали в диспетчерской и добавили, что никаких санкций для водителя последовать не должно.







Руководство ООО «Регион-Автоцентр» оказалось недоступно для комментариев.







Конфликты между пассажирами и работниками общественного транспорта для Новосибирска не редкость. Недавно объявили выговор и лишили премии кондуктора троллейбуса, который заставил выйти из транспорта 53-летнюю женщину-инвалида.