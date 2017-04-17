Посетитель кафе попытался защититься от выстрелов лавашем

В Новосибирске суд вынес обвинительный приговор мужчине, который без причины обстрелял незнакомца из травматического пистолета возле закусочной.


Незнакомец защищался от выстрелов лавашем
Незнакомец защищался от выстрелов лавашем

Инцидент произошел днем 13 июля 2016 года в Дзержинском районе Новосибирска. Как следует из приговора Дзержинского районного суда, пьяный мужчина вышел из закусочной, несколько раз выстрелил в незнакомца из травматического пистолета и попал ему в ноги. 


Версия стрелка

Сам подсудимый свою вину не признал. По словам мужчины, оппонент сам вынудил его достать пистолет, так как отобрал у него деньги. Это произошло после того, как подсудимый вышел из питейного заведения и его спутник попросил у него взаймы. Как утверждает подсудимый, он достал из кармана пиджака 7 тыс. руб. — одну 5-тысячную купюру и 2 купюры по 1 тыс. руб. В это время боковым зрением он увидел, что к нему приближаются 2 незнакомца. Один из них выхватил у него все деньги.


«По их лицам он понял, что будет конфликт, так как они были настроены агрессивно. Он снял пиджак и отдал его [спутнику], чтобы не испачкать. <…> Попытался нанести два удара, сделав два маха руками, но контакта с потерпевшим не было. Потерпевший пытался два раза его ударить ногами, но не смог. Он начал задыхаться, так как у него отсутствует часть легкого. Он вытащил имеющийся у него на законном основании травматический пистолет, калибра 45, который стреляет резиновыми шариками, в котором было 4 патрона», — описал ситуацию подсудимый.


По словам мужчины, ранить обидчика он не хотел, стрелял с расстояния 3 метров, но целился под ноги, в землю. Хотя и не исключает, что резиновые шарики могли отскочить от асфальта и попасть в мужчину.


Версия пострадавшего

В свою очередь пострадавший рассказал суду свою версию случившегося. Как сообщил мужчина, в тот день он купил лаваш и по дороге домой зашел в закусочную на территории рынка, чтобы выпить стакан вина. В это время в закусочную зашли двое посетителей, на одного из них он обратил внимание сразу, потому что этот мужчина вытащил пистолет из-за пояса брюк и положил его на стол. После он убрал оружие, так как молодой человек из-за соседнего столика сделал ему замечание.


Позже, по словам мужчины, он вышел на улицу из закусочной и остановился у входа покурить. В это время из закусочной появился мужчина, у которого был пистолет. Мужчина снял пиджак, начал угрожать ему пистолетом и попытался ударить по лицу. Нападавший вел себя неадекватно, развязно, но при этом ничего не говорил. Тогда оппонент попытался ногой выбить у него пистолет, но ничего не получилось.


«Подсудимый держал вытянутую руку с пистолетом на уровне пояса, отошел от него и сразу же начал стрелять. Он защищался лавашем. Подсудимый целился в область паха, попал ему в бедро правой ноги два раза, третий выстрел попал в пах, четвертый выстрел — в пах с левой стороны, пятый выстрел попал в колено левой ноги. Он испытал боль, но не падал. Из закусочной вышел второй мужчина, который пришел с подсудимым, девушка с молодым человеком, которые услышали выстрелы. К подсудимому подошел его знакомый и забрал у него пистолет», — описывается ситуация глазами пострадавшего в приговоре.


По его словам, никакой причины для стрельбы у подсудимого не было. Деньги у мужчины он не отбирал и вообще никаких денег не видел. После того как оппонент прострелил ему ногу, он месяц ходил на перевязки, а сейчас нога у него немеет. Из-за этого пострадавший считает, что оппонент должен выплатить ему компенсацию морального вреда — 300 тыс. руб.


Решение суда

Суд сопоставил показания свидетелей, видео с камеры наблюдения, и 23 марта признал стрелка виновным в хулиганстве (п. «а» ч. 1 ст.  213 УК РФ) и умышленном причинении легкого вреда здоровью (п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ). Подсудимый получил условный срок — 2,5 года. Кроме того, суд частично удовлетворил исковые требования пострадавшего, посчитав, что оппонент должен выплатить ему компенсацию морального вреда — 30 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу.


Ранее, осенью 2016 года, в Тюменской области задержали 33-летнего новосибирца, который открыл стрельбу по полицейскому из травматического пистолета. В том случае стрелок тоже решился на отчаянный поступок после того, как выпил.

Ольга Хмелевская
Фото maxsol (EssentialS/iStock)

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