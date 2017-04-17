Посетитель кафе попытался защититься от выстрелов лавашем

В Новосибирске суд вынес обвинительный приговор мужчине, который без причины обстрелял незнакомца из травматического пистолета возле закусочной.





Незнакомец защищался от выстрелов лавашем



Инцидент произошел днем 13 июля 2016 года в Дзержинском районе Новосибирска. Как следует из приговора Дзержинского районного суда, пьяный мужчина вышел из закусочной, несколько раз выстрелил в незнакомца из травматического пистолета и попал ему в ноги.







Версия стрелка

Сам подсудимый свою вину не признал. По словам мужчины, оппонент сам вынудил его достать пистолет, так как отобрал у него деньги. Это произошло после того, как подсудимый вышел из питейного заведения и его спутник попросил у него взаймы. Как утверждает подсудимый, он достал из кармана пиджака 7 тыс. руб. — одну 5-тысячную купюру и 2 купюры по 1 тыс. руб. В это время боковым зрением он увидел, что к нему приближаются 2 незнакомца. Один из них выхватил у него все деньги.







«По их лицам он понял, что будет конфликт, так как они были настроены агрессивно. Он снял пиджак и отдал его [спутнику], чтобы не испачкать. <…> Попытался нанести два удара, сделав два маха руками, но контакта с потерпевшим не было. Потерпевший пытался два раза его ударить ногами, но не смог. Он начал задыхаться, так как у него отсутствует часть легкого. Он вытащил имеющийся у него на законном основании травматический пистолет, калибра 45, который стреляет резиновыми шариками, в котором было 4 патрона», — описал ситуацию подсудимый.







По словам мужчины, ранить обидчика он не хотел, стрелял с расстояния 3 метров, но целился под ноги, в землю. Хотя и не исключает, что резиновые шарики могли отскочить от асфальта и попасть в мужчину.







Версия пострадавшего

В свою очередь пострадавший рассказал суду свою версию случившегося. Как сообщил мужчина, в тот день он купил лаваш и по дороге домой зашел в закусочную на территории рынка, чтобы выпить стакан вина. В это время в закусочную зашли двое посетителей, на одного из них он обратил внимание сразу, потому что этот мужчина вытащил пистолет из-за пояса брюк и положил его на стол. После он убрал оружие, так как молодой человек из-за соседнего столика сделал ему замечание.







Позже, по словам мужчины, он вышел на улицу из закусочной и остановился у входа покурить. В это время из закусочной появился мужчина, у которого был пистолет. Мужчина снял пиджак, начал угрожать ему пистолетом и попытался ударить по лицу. Нападавший вел себя неадекватно, развязно, но при этом ничего не говорил. Тогда оппонент попытался ногой выбить у него пистолет, но ничего не получилось.







«Подсудимый держал вытянутую руку с пистолетом на уровне пояса, отошел от него и сразу же начал стрелять. Он защищался лавашем. Подсудимый целился в область паха, попал ему в бедро правой ноги два раза, третий выстрел попал в пах, четвертый выстрел — в пах с левой стороны, пятый выстрел попал в колено левой ноги. Он испытал боль, но не падал. Из закусочной вышел второй мужчина, который пришел с подсудимым, девушка с молодым человеком, которые услышали выстрелы. К подсудимому подошел его знакомый и забрал у него пистолет», — описывается ситуация глазами пострадавшего в приговоре.







По его словам, никакой причины для стрельбы у подсудимого не было. Деньги у мужчины он не отбирал и вообще никаких денег не видел. После того как оппонент прострелил ему ногу, он месяц ходил на перевязки, а сейчас нога у него немеет. Из-за этого пострадавший считает, что оппонент должен выплатить ему компенсацию морального вреда — 300 тыс. руб.







Решение суда

Суд сопоставил показания свидетелей, видео с камеры наблюдения, и 23 марта признал стрелка виновным в хулиганстве (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ) и умышленном причинении легкого вреда здоровью (п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ). Подсудимый получил условный срок — 2,5 года. Кроме того, суд частично удовлетворил исковые требования пострадавшего, посчитав, что оппонент должен выплатить ему компенсацию морального вреда — 30 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу.





Ранее, осенью 2016 года, в Тюменской области задержали 33-летнего новосибирца, который открыл стрельбу по полицейскому из травматического пистолета. В том случае стрелок тоже решился на отчаянный поступок после того, как выпил.