В ботсаду расцвели красивые цветы и показались первые пчелы

В ботсаду расцвели красивые цветы и показались первые пчелы (фото)


В ботаническом саду СО РАН в Советском районе Новосибирска расцвело сразу несколько видов цветов и проснулись насекомые.


Фотографиями первоцветов из ботанического сада с НГС.НОВОСТИ поделилась фотограф Анна Марёва. Она побывала в ботсаду 15 апреля и сделала снимки просыпающейся после зимы природы. 

Первые цветы расцвели на клумбе перед входом в центральный корпус ботанического сада. Здесь уже радуют глаз мускари (мышиные гиацинты) и сциллы (пролеска сибирская). 

Крокусов здесь не видно. Однако ранее их можно было увидеть, например на клумбе в Ельцовке.

На сциллы садятся пчелы — началась их трудовая пора. В сухой листве копошатся муравьи — с приходом тепла они тоже оживились.

По всему ботсаду можно наблюдать трясогузок, а пруд, который еще не полностью освободился ото льда, уже обживает утиная пара. 

Белые ветреницы — цветы независимые, они растут в диких местах, не на клумбах. 

Еще одни первоцветы готовятся зацвести неподалеку от реки Зырянки. А в целом в лесу еще лежит снег. 

Хвойные деревья тоже ожили и уже показали свои первые зеленые иголки. 

По наблюдениям Анны Марёвой, в прошлом году в это же время в ботсаду уже был практически зеленый ковер из трав и цветов. Несмотря на затяжную весну, по аллеям сада в субботу уже гуляли десятки новосибирцев. 

Ольга Власова
Фото instagram.com/anna_mareva/

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