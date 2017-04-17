В ботсаду расцвели красивые цветы и показались первые пчелы





В ботаническом саду СО РАН в Советском районе Новосибирска расцвело сразу несколько видов цветов и проснулись насекомые.







Публикация от Анна Марёва (@anna_mareva) Апр 16 2017 в 9:55 PDT

Фотографиями первоцветов из ботанического сада с НГС.НОВОСТИ поделилась фотограф Анна Марёва. Она побывала в ботсаду 15 апреля и сделала снимки просыпающейся после зимы природы.

Публикация от Анна Марёва (@anna_mareva) Апр 16 2017 в 8:38 PDT

Первые цветы расцвели на клумбе перед входом в центральный корпус ботанического сада. Здесь уже радуют глаз мускари (мышиные гиацинты) и сциллы (пролеска сибирская).

Публикация от Анна Марёва (@anna_mareva) Апр 16 2017 в 9:26 PDT

Крокусов здесь не видно. Однако ранее их можно было увидеть, например на клумбе в Ельцовке.

Публикация от Анна Марёва (@anna_mareva) Апр 16 2017 в 9:37 PDT

На сциллы садятся пчелы — началась их трудовая пора. В сухой листве копошатся муравьи — с приходом тепла они тоже оживились.

Публикация от Анна Марёва (@anna_mareva) Апр 16 2017 в 5:36 PDT

По всему ботсаду можно наблюдать трясогузок, а пруд, который еще не полностью освободился ото льда, уже обживает утиная пара.

Публикация от Анна Марёва (@anna_mareva) Апр 16 2017 в 8:42 PDT

Белые ветреницы — цветы независимые, они растут в диких местах, не на клумбах.

Публикация от Анна Марёва (@anna_mareva) Апр 16 2017 в 10:27 PDT

Еще одни первоцветы готовятся зацвести неподалеку от реки Зырянки. А в целом в лесу еще лежит снег.

Публикация от Анна Марёва (@anna_mareva) Апр 16 2017 в 10:34 PDT

Хвойные деревья тоже ожили и уже показали свои первые зеленые иголки.

Публикация от Анна Марёва (@anna_mareva) Апр 16 2017 в 9:02 PDT

По наблюдениям Анны Марёвой, в прошлом году в это же время в ботсаду уже был практически зеленый ковер из трав и цветов. Несмотря на затяжную весну, по аллеям сада в субботу уже гуляли десятки новосибирцев.

