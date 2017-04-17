В ботсаду расцвели красивые цветы и показались первые пчелы
В ботаническом саду СО РАН в Советском районе Новосибирска расцвело сразу несколько видов цветов и проснулись насекомые.
Фотографиями первоцветов из ботанического сада с НГС.НОВОСТИ поделилась фотограф Анна Марёва. Она побывала в ботсаду 15 апреля и сделала снимки просыпающейся после зимы природы.
Первые цветы расцвели на клумбе перед входом в центральный корпус ботанического сада. Здесь уже радуют глаз мускари (мышиные гиацинты) и сциллы (пролеска сибирская).
Крокусов здесь не видно. Однако ранее их можно было увидеть, например на клумбе в Ельцовке.
На сциллы садятся пчелы — началась их трудовая пора. В сухой листве копошатся муравьи — с приходом тепла они тоже оживились.
По всему ботсаду можно наблюдать трясогузок, а пруд, который еще не полностью освободился ото льда, уже обживает утиная пара.
Белые ветреницы — цветы независимые, они растут в диких местах, не на клумбах.
Еще одни первоцветы готовятся зацвести неподалеку от реки Зырянки. А в целом в лесу еще лежит снег.
Хвойные деревья тоже ожили и уже показали свои первые зеленые иголки.
По наблюдениям Анны Марёвой, в прошлом году в это же время в ботсаду уже был практически зеленый ковер из трав и цветов. Несмотря на затяжную весну, по аллеям сада в субботу уже гуляли десятки новосибирцев.
Ольга Власова
Фото instagram.com/anna_mareva/