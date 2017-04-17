Мэрия покупает электронные табло для остановок возле метро

Табло появятся еще на четырех остановках

Центр управления городским электротранспортом объявил закупку электронных информационных табло для четырех остановок в Новосибирске.





Как следует из документов, информационные табло должны появиться в Центральном районе на остановке «Метро "Красный проспект"» (в сторону пл. Калинина), в Дзержинском районе на остановке «Метро "Березовая роща"» (в сторону «Золотой Нивы»), в Кировском районе на остановке «Площадь Сибиряков-Гвардейцев» (в сторону пл. Маркса) и в Октябрьском районе на остановке «Улица Восход».







Начальная максимальная цена контракта — 673,3 тыс. руб. «Табло изготавливается для информирования пассажиров о фактическом движении пассажирского наземного транспорта по согласованному протоколу обмена данных действующей системой "АСУ-Навигация"», — говорится в описании закупки.







По информации управления пассажирских перевозок, основная задача «АСУ-Навигация» —





контроль в режиме реального времени соблюдения маршрутной схемы и графика движения пассажирского транспорта.





Кроме того, диспетчер быстро вносит необходимые изменения в режим работы определенных маршрутов или отдельных автобусов и троллейбусов при внештатных ситуациях (авария на линии, ДТП, пробки на магистралях и др.). Первые подобные табло появились в Новосибирске в 2009 году.







Табло должно быть новым с алюминиевым корпусом черного цвета в антивандальном исполнении, т.е. «должно иметь жесткую конструкцию, надежные крепления элементов друг к другу, должно быть высоконадежным, отказоустойчивым». В 2016 году многие табло на остановках пострадали от рук вандалов.







Собирать заявки от желающих установить табло заказчик будет до 28 апреля, 2 мая пройдет электронный аукцион. Сами электронные табло на остановках должны появиться за 45 дней после заключения контракта.