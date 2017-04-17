Мэрия покупает электронные табло для остановок возле метро

Табло появятся еще на четырех остановках
Табло появятся еще на четырех остановках

Центр управления городским электротранспортом объявил закупку электронных информационных табло для четырех остановок в Новосибирске.


Как следует из документов, информационные табло должны появиться в Центральном районе на остановке «Метро "Красный проспект"» (в сторону пл. Калинина), в Дзержинском районе на остановке «Метро "Березовая роща"» (в сторону «Золотой Нивы»), в Кировском районе на остановке «Площадь Сибиряков-Гвардейцев» (в сторону пл. Маркса) и в Октябрьском районе на остановке «Улица Восход».


Начальная максимальная цена контракта — 673,3 тыс. руб. «Табло изготавливается для информирования пассажиров о фактическом движении пассажирского наземного транспорта по согласованному протоколу обмена данных действующей системой "АСУ-Навигация"», — говорится в описании закупки.


По информации управления пассажирских перевозок, основная задача «АСУ-Навигация» — 


контроль в режиме реального времени соблюдения маршрутной схемы и графика движения пассажирского транспорта. 


Кроме того, диспетчер быстро вносит необходимые изменения в режим работы определенных маршрутов или отдельных автобусов и троллейбусов при внештатных ситуациях (авария на линии, ДТП, пробки на магистралях и др.). Первые подобные табло появились в Новосибирске в 2009 году.


Табло должно быть новым с алюминиевым корпусом черного цвета в антивандальном исполнении, т.е. «должно иметь жесткую конструкцию, надежные крепления элементов друг к другу, должно быть высоконадежным, отказоустойчивым». В 2016 году многие табло на остановках пострадали от рук вандалов.


Собирать заявки от желающих установить табло заказчик будет до 28 апреля, 2 мая пройдет электронный аукцион. Сами электронные табло на остановках должны появиться за 45 дней после заключения контракта.

Анна Наумцева
Фото Александра Богача

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