Власти решили разом справиться с 14 стихийными свалками

Победителю аукциона предстоит убрать 14 свалок

В Калининском районе ликвидируют сразу 14 свалок — мусор уберут с улиц и из русла реки.





МКУ «Калининское» объявило аукцион на выбор подрядчика, который очистит район от стихийных свалок. Заявку объявили 17 апреля, имя победителя назовут 28 апреля.







Как следует из документов, подрядчику предстоит убрать около 4 тыс. куб. м мусора, всего в списке — 14 территорий.







«В состав услуг входит погрузка отходов механизированным способом с использованием погрузчика, с полной зачисткой места свалки и прилегающей к ней территории, также вывоз отходов на полигон ТБО», — говорится в информации к лоту.





Больше всего мусора — 600 куб. м планируется вывезти по переулку Рекордный, 2. Чуть меньший объем отходов (от 200 до 500 куб. м) придется на реку 1-ю Ельцовку.





Победителю аукциона предстоит почистить открытое русло реки, русло правого притока реки 1-й Ельцовки вдоль ул. Танковая, русло правого притока Ельцовки в сосновом бору за ЛДС «Сибирь» и от ул. А.Невского, 9 до ул. А.Невского, 45.





Также ликвидируют свалки под пешеходными мостиками на ул. Народная, 33 и вдоль ул. Ипподромская, 54, на ул. Армавирская, 15 очистят спуск к гаражам.







Кроме того, в числе претендующих на уборку мест — ул. Фадеева, 84 к.1 и ул. Игарская, 20 к.4, ул. Курчатова, 3, ул. Декоративная и дамба золоотвала в ГСК на ул. Оптическая, 2, ул. Игарская, 20/2 перед ГСК, ул. Спасская вдоль железной дороги, ул. Стадионная, ул. Купинская – Хуторская.



Контракт будет оплачиваться из бюджета Новосибирска на 2017 год. Подача заявок продлится до 24 апреля. Свалки будут убраны в мае-августе, сказано на сайте госзакупок.







Начальная (максимальная) цена контракта — 838 тыс. 672 руб.





Между тем город начнут приводить в порядок уже на этой неделе. Общегородской субботник нынче пройдет 22 апреля — его дата совпадает с днем рождения Владимира Ленина.