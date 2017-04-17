«Фольксваген» выехал на «встречку» и разломал «Жигули» пополам

Два человека погибли, еще двое получили травмы в жестком столкновении двух встречных машин на трассе в Новосибирской области.


Фото с места аварии
Фото с места аварии

Авария произошла 16 апреля в 7:30 на 145-м км автодороги К-19р Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий в Тогучинском районе. Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирской области, 44-летний водитель «Фольксваген Туарег» ехал со стороны Новосибирска в направлении Ленинска-Кузнецкого и по неизвестной причине выскочил на встречную полосу. Там машина врезалась в ехавший навстречу ВАЗ-2107 с 64-летним мужчиной за рулем.


Водитель «Жигулей» и его 34-летний пассажир погибли на месте. Еще один, 32-летний, пассажир ВАЗа попал в больницу с сотрясением мозга, раной уха и закрытым переломом руки.


«И пассажир "Фольксвагена" [к врачам] обратилась, женщина — у нее ушиб грудной клетки, но ее не госпитализировали», — описали ситуацию в ГИБДД, уточнив, что пострадавшей 26 лет.


Почему «Фольксваген» выехал на «встречку», пока неизвестно — идет доследственная проверка. Но, как пояснил автоинспекторам сам водитель, перед поездкой он прилетел из Сочи. В 5 часов утра выехал из новосибирского аэропорта к себе домой — в Ленинск-Кузнецкий. По словам водителя, он был трезвым, но перед полетом не спал более 20 часов из-за разницы во времени. Машина была исправной, пояснил мужчина. 


Фото с места аварии
Фото с места аварии


Фото с места аварии
Фото с места аварии


Фото с места аварии
Фото с места аварии


Фото с места аварии
Фото с места аварии


Неделей ранее смертельное ДТП произошло на трассе Р-256 Новосибирск – Ташанта. Водитель ВАЗ-2112 врезался в ограждение у пешеходного перехода, затем перевернулся и вылетел в кювет

Ольга Хмелевская
Фото предоставлены отделом пропаганды ГИБДД Новосибирской области

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