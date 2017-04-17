Стало известно, когда в Новосибирск вернется тепло

Дожди будут идти до среды

Синоптики Новосибирского Гидрометцентра дали прогноз на ближайшие три дня — в городе и окрестностях сохранится прохладная, дождливая погода, потепление предполагается 20 апреля.







«До 19–20 апреля погода будет неустойчивой, связанной с движением циклонических систем, в основном в зональном потоке. Поэтому не исключены осадки в виде дождя, а ночью и мокрого снега. Ветер ожидается порывами до 16 м/с», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







Температурный фон ночью будет в пределах +4…–4 градусов, днем от +3 до +10 градусов, а 19 и 20 апреля местами будет до +15 градусов днем.







«Достаточно прохладно, но не так уж сильно, если смотреть среднемесячную норму», — резюмировал Ренад Ягудин.







До этого в Новосибирске царило аномальное тепло, от которого зазеленели первые листья.