Водитель мопеда улетел в кювет в гонках с ДПС
Поздно вечером 16 апреля в Кировском районе Новосибирска водитель мопеда попал в аварию, пытаясь скрыться от автоинспекторов.
Происшествие случилось в 11-м часу вечера. Как сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас», водитель мопеда пытался уехать от инспекторов ДПС, которых насторожило его неадекватное поведение на дороге.
«Двигался гонщик по ул. Немировича-Данченко со стороны ул. Лыщинского в сторону ул. Ватутина. В районе дома ул. Немировича-Данченко, 143 водитель не справился с управлением и улетел с мопеда в кювет», — описали ситуацию в «Автоспасе».
По словам аваркома, все лицо мужчины было в крови, но от госпитализации он отказывался.
Дополнение: Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирской области, 29-летний мужчина катался на мопеде Racer без водительского удостоверения. Госномера на мопеде не было. Возле дома № 143 по ул. Немировича-Данченко водитель не справился с управлением, наехал на бордюрный камень и опрокинулся.
«Его доставили в 34-ю больницу с сотрясением головного мозга. Медицинское освидетельствование на месте не проводилось, так как он доставлен в лечебное учреждение. Т.е. анализы у него должны взять медики, результаты будут позже», — пояснили в Госавтоинспекции.
Водители мопедов достаточно часто попадают в аварии на новосибирских дорогах. Осенью 2016 года в одном из таких ДТП погиб 25-летний мужчина.
Ольга Хмелевская
Фото vk.com/avtospas54rus