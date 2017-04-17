Водитель мопеда улетел в кювет в гонках с ДПС

Поздно вечером 16 апреля в Кировском районе Новосибирска водитель мопеда попал в аварию, пытаясь скрыться от автоинспекторов.


Фото с места ДТП
Фото с места ДТП

Происшествие случилось в 11-м часу вечера. Как сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас», водитель мопеда пытался уехать от инспекторов ДПС, которых насторожило его неадекватное поведение на дороге.


«Двигался гонщик по ул. Немировича-Данченко со стороны ул. Лыщинского в сторону ул. Ватутина. В районе дома ул. Немировича-Данченко, 143 водитель не справился с управлением и улетел с мопеда в кювет», —  описали ситуацию в «Автоспасе».


По словам аваркома, все лицо мужчины было в крови, но от госпитализации он отказывался.


Дополнение: Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирской области, 29-летний мужчина катался на мопеде Racer без водительского удостоверения. Госномера на мопеде не было. Возле дома № 143 по ул. Немировича-Данченко водитель не справился с управлением, наехал на бордюрный камень и опрокинулся. 


«Его доставили в 34-ю больницу с сотрясением головного мозга. Медицинское освидетельствование на месте не проводилось, так как он доставлен в лечебное учреждение. Т.е. анализы у него должны взять медики, результаты будут позже», — пояснили в Госавтоинспекции.


Фото с места ДТП
Фото с места ДТП


Водители мопедов достаточно часто попадают в аварии на новосибирских дорогах. Осенью 2016 года в одном из таких ДТП погиб 25-летний мужчина

Ольга Хмелевская
Фото vk.com/avtospas54rus

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