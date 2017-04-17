Самый богатый новосибирский депутат Госдумы заработал 53 миллиона за год

Депутаты Госдумы от Новосибирской области раскрыли свои доходы за 2016 год.


Депутаты отчитались о квартирах, машинах и многомиллионных заработках
Депутаты отчитались о квартирах, машинах и многомиллионных заработках

Больше всех заработал представитель «Единой России» Максим Кудрявцев, а самым скромным оказался доход единоросса Виктора Игнатова.


Максим Кудрявцев за прошлый год получил доход 52,8 млн руб. Вместе с супругой он владеет двумя квартирами площадью 174 и 153,10 кв. м, земельным участком под строительство дома и помещениями в подвалах. Также депутату принадлежит автомобиль BMW X6 xDrive35i, а его жене — жилой дом площадью 186,20 кв. м, еще один земельный участок и Mercedes-Benz GL400. Никаких доходов супруга депутата не задекларировала.


Вера Ганзя (КПРФ) за год заработала 4,8 млн руб. В ее собственности — 2 квартиры (58 и 45,6 кв. м) и автомобиль Suzuki Grand Vitara.


Депутат от «Единой России» Андрей Каличенко задекларировал годовой доход 5 млн руб., квартиру (95,90 кв. м) и жилой корпус площадью 584,3 кв. м. А супруга депутата — 2 дачных участка и 2 машины (Toyota Corolla и Lexus RX450h). Ее годовой доход немного не дотянул до 28 тыс. руб.


Александр Карелин («Единая Россия») за год заработал 6,8 млн руб. Он владеет пятью домами, пятью земельными участками и частью еще одного. Автопарк Александра Карелина насчитывает 5 автомобилей (Mercedes-Benz S350 4 Matic, Mini Cooper S, Toyota Sequoia и две «Волги»), мотоцикл Harley-Davidson, 2 мотовездехода и автоприцеп. Жена депутата задекларировала годовой доход 291 тыс. руб. В ее собственности — квартира площадью 182,9 кв. м и 2 автомобиля — Mini Cooper S и Mercedes-Benz G500.


Доход Александра Жукова («Единая Россия») за прошлый год составил 6,9 млн руб. Ему и его супруге принадлежат половина жилого дома площадью 626,4 кв. м, половина земельного участка под строительство, по 1/3 доли в квартире 267,3 кв. м и места на парковке. Также в собственности депутата — сельскохозяйственный участок площадью 8 тыс. кв. м и автомобиль Ambassador Grand. За супругой Жукова также числится Mercedes-Benz S 350, за год она заработала 176 тыс. руб.


У Виктора Игнатова («Единая Россия») и Дмитрия Савельева (ЛДПР) не оказалось никакой собственности. При этом первый за год заработал чуть больше 2 млн руб., а второй — 4,6 млн руб.


Годовой доход Дмитрия Перминова («Единая Россия») составил 3,2 млн руб. В его собственности — земля под строительство, жилой дом площадью 318,4 кв. м, квартира и доля в еще одной. Кроме того, депутату принадлежат 2 машины:  «Лада Приора» и Toyota RAV4.

Также о своих доходах за прошлый год отчитались сенаторы от Новосибирской области Надежда Болтенко и Владимир Лаптев.

Ольга Хмелевская
Фото thinkstockphotos.com

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