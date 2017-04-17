Днем в Новосибирске завоют сирены

Днем 17 апреля в Новосибирской области пройдет очередная тренировка по оповещению населения об опасности — спасатели перехватят радиосигналы и включат сирены на улицах. 


Проверка громкоговорителей и сирен начнется в 14:35
Проверка громкоговорителей и сирен начнется в 14:35

«Во время тренировки населению необходимо соблюдать спокойствие, не паниковать и заниматься своими повседневными делами», —  предупредили в ГУ МЧС по Новосибирской области. 


В ведомстве уточнили, что тренировка пройдет в промежутке между 11:20 и 15:00.

«Короткий телеперехват канала "Россия 1" произойдет с 11:20 до 11:30. Затем с 14:35 до 14:45 кратковременно запустят электросирены и уличные громкоговорители. Сразу после этого специальным сообщением МЧС будет произведен радиоперехват вещания 10 радиостанций и 16 передатчиков УКВ и FM-диапазонов», — сообщили спасатели. 


Кроме того, с 14:50 до 15:00 на 56 экранах в метро, аэропорту «Толмачёво», на ж/д вокзалах и пл. Ленина появится заставка с информацией о проходящей проверке. 


В МЧС напомнили, что такие масштабные тренировки проводятся в Новосибирской области один раз в квартал (последняя была 16 января). Это нужно для того, чтобы проверить различные системы оповещения, которые всегда должны быть готовы к работе в экстренных ситуациях. 

Ольга Хмелевская
Фото depositphotos.com

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