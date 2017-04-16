Анастасия Тараканова. Фото Алексея Санарова



15 апреля в ДК «Прогресс» в Новосибирске выбрали самую красивую невесту, вышедшую замуж в прошлом году, победительницей стала 27-летняя Анастасия Тараканова.





За корону победительницы боролись 12 девушек. «Каждая девочка выступила достойно, было сложно выбирать победительницу. Нужно было нести образ невесты, жены, тут много деталей учитывалось: и прически, и платье, как участница ходила, держалась на сцене», — рассказала одна из организаторов новосибирского этапа Всероссийского фестиваля невест Виктория Локтина.







Финалу фестиваля «Бриллиантовая невеста» предшествовали два с половиной месяца различных мастер-классов, тренингов, фотосессий и спа-процедур, во многих мероприятиях девушки участвовали вместе со своими мужьями. А во время финала девушки дефилировали в свадебных платьях, за 30 секунд должны были оригинально и романтично признаться мужу в любви, а также дорабатывали свадебные образы яркими аксессуарами на тематику стальной свадьбы.







Участницы фестиваля «Бриллиантовая невеста». Фото Алексея Санарова







В итоге титул «Бриллиантовая невеста» получила Анастасия Тараканова. «Девушка многим членам жюри запомнилась своим признанием в любви мужу. Она вышла вместе с папой и рассказала, что самый любимый мужчина в ее жизни всегда был папа, до тех пор, пока она не встретила своего супруга», — рассказала Виктория Локтина.







Кроме Анастасии Таракановой в тройку победительниц вошли Ксения Звонкович («Золотая невеста») и Мариана Даутова («Серебряная невеста»). Девушки получили короны, ленты и призы от спонсоров.







Анастасии Таракановой 27 лет, она работает главным менеджером в ПАО «Бинбанк», любит кататься на сноуборде и активный отдых с семьей и друзьями.







Девушка рассказала, что узнала о конкурсе из соцсетей и решилась на участие при поддержке супруга и семьи. «Решила участвовать в конкурсе для саморазвития, посещения мастер-классов, у нас было их очень много, в том числе по семейной психологии. Результат для меня очень неожиданный, я не думала о победе, а наслаждалась процессом, мероприятиями, общением с девочками, организаторами и супругом. Но мой супруг верил в меня с первой секунды и до последних мгновений и очень сильно поддерживал», — поделилась впечатлениями с корреспондентом НГС Анастасия Тараканова.





Победительницы конкурса со своими мужьями. Фото Игоря Воробьева







Теперь Анастасия Тараканова будет представлять Новосибирск на конкурсе «Бриллиантовая невеста России», который пройдет в Перми с 12 по 17 мая.







В прошлом году невеста из Новосибирска Алена Илюшкина заняла 2-е место на Всероссийском фестивале невест.

