В Новосибирске выбрали самую красивую невесту

Анастасия Тараканова. Фото Алексея Санарова
Анастасия Тараканова. Фото Алексея Санарова

15 апреля в ДК «Прогресс» в Новосибирске выбрали самую красивую невесту, вышедшую замуж в прошлом году, победительницей стала 27-летняя Анастасия Тараканова.


За корону победительницы боролись 12 девушек. «Каждая девочка выступила достойно, было сложно выбирать победительницу. Нужно было нести образ невесты, жены, тут много деталей учитывалось: и прически, и платье, как участница ходила, держалась на сцене», — рассказала одна из организаторов новосибирского этапа Всероссийского фестиваля невест Виктория Локтина.


Финалу фестиваля «Бриллиантовая невеста» предшествовали два с половиной месяца различных мастер-классов, тренингов, фотосессий и спа-процедур, во многих мероприятиях девушки участвовали вместе со своими мужьями. А во время финала девушки дефилировали в свадебных платьях, за 30 секунд должны были оригинально и романтично признаться мужу в любви, а также дорабатывали свадебные образы яркими аксессуарами на тематику стальной свадьбы.


Участницы фестиваля «Бриллиантовая невеста». Фото Алексея Санарова
Участницы фестиваля «Бриллиантовая невеста». Фото Алексея Санарова


В итоге титул «Бриллиантовая невеста» получила Анастасия Тараканова. «Девушка многим членам жюри запомнилась своим признанием в любви мужу. Она вышла вместе с папой и рассказала, что самый любимый мужчина в ее жизни всегда был папа, до тех пор, пока она не встретила своего супруга», — рассказала Виктория Локтина.


Кроме Анастасии Таракановой в тройку победительниц вошли Ксения Звонкович («Золотая невеста») и Мариана Даутова («Серебряная невеста»). Девушки получили короны, ленты и призы от спонсоров.


Анастасии Таракановой 27 лет, она работает главным менеджером в ПАО «Бинбанк», любит кататься на сноуборде и активный отдых с семьей и друзьями.


Девушка рассказала, что узнала о конкурсе из соцсетей и решилась на участие при поддержке супруга и семьи. «Решила участвовать в конкурсе для саморазвития, посещения мастер-классов, у нас было их очень много, в том числе по семейной психологии. Результат для меня очень неожиданный, я не думала о победе, а наслаждалась процессом, мероприятиями, общением с девочками, организаторами и супругом. Но мой супруг верил в меня с первой секунды и до последних мгновений и очень сильно поддерживал», — поделилась впечатлениями с корреспондентом НГС Анастасия Тараканова.


Победительницы конкурса со своими мужьями. Фото Игоря Воробьева
Победительницы конкурса со своими мужьями. Фото Игоря Воробьева


Теперь Анастасия Тараканова будет представлять Новосибирск на конкурсе «Бриллиантовая невеста России», который пройдет в Перми с 12 по 17 мая.


В прошлом году невеста из Новосибирска Алена Илюшкина заняла 2-е место на Всероссийском фестивале невест.

Ксения Евдокимова
Фото Алексея Санарова, предоставлены организаторами фестиваля

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