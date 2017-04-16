На Октябрьской магистрали устанавливают разделитель потоков

Новый бетонный разделитель на Октябрьской магистрали
Новый бетонный разделитель на Октябрьской магистрали

Новосибирские дорожники начали устанавливать на Октябрьской магистрали бетонный разделитель.


Вчера, 15 апреля, читатель НГС.НОВОСТИ заметил, что на Октябрьской магистрали между встречными потоками начали делать бетонное разделительное ограждение. На фото видно, что разделитель делают от перекрестка Каменской и Октябрьской магистрали.


«У Сбербанка ставят разделительную полосу. Насколько мне известно, это аварийный участок», — отметил очевидец.


Сейчас разделитель делают от перекрестка Каменской и Октябрьской магистрали
Сейчас разделитель делают от перекрестка Каменской и Октябрьской магистрали


Ранее начальник Центра автоматической фиксации административных правонарушений Павел Килаберия говорил, что новые камеры по программе «Безопасные и качественные дороги» появятся на семи наиболее аварийных перекрестках. В их числе есть перекресток Октябрьской магистрали и Серебренниковской.


Кроме того, несколько дней назад по программе «Безопасные и качественные дороги» дорожники начали делать новый островок безопасности на Красном проспекте.

Ксения Евдокимова

Фото очевидца

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