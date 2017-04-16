Сотни верующих прошли с иконами по Красному проспекту
Днем 16 апреля по Красному проспекту в Новосибирске прошел пасхальный крестный ход.
По наблюдениям корреспондента НГС, около 12 часов несколько сотен верующих собрались у Вознесенского кафедрального собора и прошли до собора Александра Невского.
В крестном ходе участвовали священнослужители, учащиеся православных гимназий, богословского института, представители общественных организаций, прихожане, жители Новосибирска и области.
Ради проведения ежегодного крестного хода в городе перекрыли центральные улицы и ограничили парковку.
Верующие несли в руках иконы, кресты, а также флаги с надписью «Христос Воскресе» и воздушные шары с буквами «ХВ».
Кроме того, в честь праздника Пасхи в храмах города ночью прошли богослужения.
Ксения Евдокимова
Фото Густаво Зырянова