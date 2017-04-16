Сотни верующих прошли с иконами по Красному проспекту

Днем 16 апреля по Красному проспекту в Новосибирске прошел пасхальный крестный ход.


Пасхальный крестный ход по Красному проспекту
Пасхальный крестный ход по Красному проспекту


По наблюдениям корреспондента НГС, около 12 часов несколько сотен верующих собрались у Вознесенского кафедрального собора и прошли до собора Александра Невского.


Верующие шли от Вознесенского кафедрального собора
Верующие шли от Вознесенского кафедрального собора


Участники крестного хода
Участники крестного хода


В крестном ходе участвовали священнослужители, учащиеся православных гимназий, богословского института, представители общественных организаций, прихожане, жители Новосибирска и области.


В этом году крестный ход прошел под дождем
В этом году крестный ход прошел под дождем


У часовни во имя Святого Николая Чудотворца прошел краткий молебен
У часовни во имя Святого Николая Чудотворца прошел краткий молебен


Ради проведения ежегодного крестного хода в городе перекрыли центральные улицы и ограничили парковку.


Священнослужители у часовни во имя Святого Николая Чудотворца
Священнослужители у часовни во имя Святого Николая Чудотворца


Молебен
Молебен


Верующие несли в руках иконы, кресты, а также флаги с надписью «Христос Воскресе» и воздушные шары с буквами «ХВ».


Участники крестного хода
Участники крестного хода


По подсчетам корреспондента НГС, в крестном ходе участвовало около 500 человек
По подсчетам корреспондента НГС, в крестном ходе участвовало около 500 человек


Кроме того, в честь праздника Пасхи в храмах города ночью прошли богослужения.

Ксения Евдокимова
Фото Густаво Зырянова

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