Сотни верующих прошли с иконами по Красному проспекту

Днем 16 апреля по Красному проспекту в Новосибирске прошел пасхальный крестный ход.





Пасхальный крестный ход по Красному проспекту







По наблюдениям корреспондента НГС, около 12 часов несколько сотен верующих собрались у Вознесенского кафедрального собора и прошли до собора Александра Невского.





Верующие шли от Вознесенского кафедрального собора







Участники крестного хода





В крестном ходе участвовали священнослужители, учащиеся православных гимназий, богословского института, представители общественных организаций, прихожане, жители Новосибирска и области.







В этом году крестный ход прошел под дождем







У часовни во имя Святого Николая Чудотворца прошел краткий молебен







Ради проведения ежегодного крестного хода в городе перекрыли центральные улицы и ограничили парковку.







Священнослужители у часовни во имя Святого Николая Чудотворца







Молебен







Верующие несли в руках иконы, кресты, а также флаги с надписью «Христос Воскресе» и воздушные шары с буквами «ХВ».





Участники крестного хода





По подсчетам корреспондента НГС, в крестном ходе участвовало около 500 человек





Кроме того, в честь праздника Пасхи в храмах города ночью прошли богослужения.